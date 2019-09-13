田中光投書當地媒體 籲印度支持台參加ICAO

（中央社記者康世人新德里13日專電）國際民航組織（ICAO）9月底將召開第40屆大會，駐印度代表田中光近日投書印度「外交廣場」雜誌，呼籲印度等國支持台灣參與國際民航組織。

印度知名「外交廣場」（Diplomatic Square）雜誌11日刊登田中光「是時候支持台灣在國際民航組織擁有一席之地」（It's time to support Taiwan's place in Intl. Aviation）為題的文章。

田中光在文章中指出，ICAO今年慶祝75週年並將於9月召開第40屆大會，再次呼籲國際社會敦促ICAO允許台灣參與ICAO，進而幫助ICAO實現願景，達成連結全世界的使命。

文章也強調，台灣地處亞洲太平洋地區關鍵的地理位置，與區域各國的空運關係密切，台灣所轄台北飛航情報區是全球飛航情報區中不可分割的一環，基於技術、專業與務實考量，台灣迫切需與ICAO建立連繫管道，直接獲取最新規範與條例，確保旅客、貨物的空中運輸安全。

文章說，台灣曾應邀參加2013年的ICAO大會，但在中國的壓力下，這項參與無法延伸到2016年的大會，中國也成功把台灣排除在今年9月底在蒙特婁舉行的ICAO大會。

田中光指出，儘管華府與台灣做了最大努力，台灣可從美國聯邦航空總署獲得相關資訊，但台灣不能參加ICAO，延遲獲得航空重要資訊，這對2017年承接不少於160萬架次航班及6600萬名航空旅客的台灣，是無法接受的。

文章強調，台灣與印度從2016年來簽署一系列經濟諒解備忘錄和協定，有愈來愈多台灣投資者將在印度發展，雙邊關係密切，把台灣納入ICAO應是印度的優先事項。

田中光認為，印度與台灣及與中國的關係可以平行發展，這兩條平行線應該持續下去，而非以台灣為代價。印度與台灣是天生的夥伴，沒有包袱，雙方唯一要解決的是如何創造一個友好環境，以便在投資、教育、旅遊和航空合作等事務上，建立更好的關係。

他強調，台灣航空當局根據ICAO的最新資訊，務實的促進在台機場飛航抵達和飛航旅程，才是印度的最佳利益。

文章指出，ICAO正進行一些重要創新，今年剛啟動新指導原則，支持對不守規矩和引起混亂旅客採取預防和管理，限制外國恐怖主義武裝人員行動等，這些都涉及蒐集、處理和分析旅客姓名等資料，並與所有國家民航局分享，遺漏台灣這樣重要的民航局，將為世界航空安全系統留下潛在的危險間隙。

田中光強調，中國民航局對台灣的民航局絕對沒有管轄權，所謂中國可代表台灣的說法毫無根據。（編輯：高照芬）1080913