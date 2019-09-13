面對中國資訊戰 專家籲政府多說明假訊息背景

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）奧斯陸自由論壇今天在台舉行，資訊戰專家馬克烏指出，台灣、香港都面臨中國的資訊戰，對於因應假訊息，台灣有技術、政府也已投入數位溝通；她呼籲，政府應向人民說明假訊息的背景。

繼去年之後，總部位於紐約的人權基金會今年再度在台灣舉辦奧斯陸論壇。今天論壇的講者包括香港知名社運歌手何韻詩，曾任北韓外交官、目前居住首爾的脫北者太永浩（Thae Yong-ho），以及著有暢銷書「為了活下去」的脫北者朴研美。

其他講者包括對俄羅斯資訊策略戰有深入研究的資訊戰專家馬克烏（Molly McKew）、泰國教育改革者秦聯豐（Netiwit Chotiphatphaisal）；曾獲普立茲獎的緬甸克欽族記者突珊（Esther Htusan）。

其中一個場次由馬克烏、華裔美籍記者陳嘉韻（Melissa Chan）、金融時報駐北京記者楊緣（Yuan Yang）針對中國、俄羅斯資訊戰議題進行討論。

陳嘉韻表示，台灣即將舉行總統大選，面臨外國勢力企圖干預選舉的狀況。不過，與美、俄羅斯的情況不同，台灣與中國有緊密的貿易關係。

在因應假訊息方面，給台灣政府的建議，馬克烏表示，台灣有這方面的技術，政府也投入數位溝通，同時，人民也有察覺假訊息的存在。台灣和香港都面臨中國的資訊戰，她呼籲台灣政府要花時間向民眾說明，假訊息的背景是什麼，要怎麼解讀不實訊息的發生。

楊緣也呼籲，臉書、推特等社群媒體應釋出相關資料，讓學者可以進行相關的研究分析。

此外，朴研美分享自己當初在北韓受到的人權迫害。她說，北韓是最好的例子，說明如果沒有自由將會是怎麼樣的狀況。「我們不能將權利視為理所當然，因為權利可以輕易地被奪走」。

她也談到台灣跟香港的情況。她說，中國共產黨政府試圖利用假訊息，傷害台灣人民的自由；目前香港的自由也受到威脅，她呼籲大家支持香港。

逃離北韓而到美國享有自由的朴研美說，在北韓長大的她，沒想過有一天會在美國生下小孩。如今，她的兒子已經一歲半大了。（編輯：張良知）1080913