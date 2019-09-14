美官員：台灣示意會盡快完成F-16採購程序

（中央社華盛頓13日綜合外電）美國國務院政軍局助理國務卿古柏（Clarke Cooper）指出，台灣已向美方示意只要美國國會外交委員會本月完成軍售審議，就會盡快完成66架新F-16戰機的採購。

美國國務院8月20日正式通知國會，美國政府批准售台F-16戰機，另還包括彈藥、防禦性電子設備，以及可在更遠距離發射精準導引飛彈、炸彈的最頂級火控雷達。

一旦美國國會通過這項對台軍售，台灣就必須提交正式發價書（letter of offer and acceptance，LOA），然後再簽署有明確交付日期的合約。目前沒有美國國會將否決軍售的跡象。

古柏（Clarke Cooper）在接受訪問時說：「根據我們在台灣的對口官員及台灣駐美代表處的說法，他們會盡快完成他們的作業。若單講F-16，那指的是台北方面會拿出相對快速的處理時間。」

聯邦參議院外交委員會的民主黨高層梅南德茲（Robert Menendez）今天透過電子郵件說：「我強烈支持盡快推進這筆軍售。然而我仍有些擔憂，因為美國政府看似會拿對台安全承諾，與美中貿易談判掛鉤。」

即便台灣很快完成F-16軍售案流程，戰機能多快交到台灣手上仍是問題。台灣是這款最新銳F-16C/D Block 70戰機的第4個客戶。這款戰機是在洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）位於南卡羅來納州格林維爾（Greenville）今年4月才啟用的新廠組裝。

格林維爾廠預定2021年底交付第一批F-16C/D Block 70戰機給巴林，斯洛伐克及保加利亞也有這款戰機的訂單。

根據洛馬公司資料，在簽訂合約到送達首批飛機，需費時36至39個月，主要取決於客戶要求。（譯者：侯文婷/核稿：陳亦偉）1080914