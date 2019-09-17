駐加代表投書：台灣不應被ICAO大會排除在外

（中央社記者胡玉立多倫多16日專電）每3年一度的國際民航組織（ICAO）第40屆大會，24日將在蒙特婁總部登場。儘管台灣仍未獲邀與會，但一連串爭取能見度的「發聲」行動，正緊鑼密鼓展開。

蒙特婁日報（Montreal Gazette）16日刊出陳文儀投書，強調「台灣不應被ICAO大會排除在外」。蒙特婁日報是當地最大英文報，在大會開議前刊出陳文儀投書，頗具意義。

民航局代表團預定23日抵達蒙特婁並舉辦國際記者會說明台灣訴求，當地僑界將在24日的ICAO大會揭幕當天，於會場外示威抗議。駐加代表處定26日舉辦歡迎酒會，廣邀各國相關代表與會。至於各項雙邊會外會，均在密切安排。

陳文儀投書強調，ICAO的成功是基於飛航安全，而非政治議題；透過共同制定技術與規則，提高安全性及可靠性。國際共識是：無論有何爭端，在制定及維護ICAO條約規範及作法時，所有政府均應納入。

陳文儀表示，然而，台灣自1971年起，只有一次獲邀以貴賓身分參與ICAO大會。台灣是全球航運重要成員，每年提供逾175萬航管架次及6890萬人次旅客服務，桃園國際機場是客運量全球第10大、貨運量全球第6大的繁忙機場。

台灣是亞太地區長期領導者，採用新技術及最佳實踐，也是亞太地區第一個整合通訊、導航及監管設備者；台灣很自豪能成為最具建設性的國際合作夥伴。

陳文儀還強調， 台灣是台北飛航情報區唯一主管當局，為全球92家航空公司提供313條航線服務，連結全球149個城市，是全球最繁忙航空樞紐的一。

包括非政府組織（NGO）、非聯合國承認的國家及利益攸關者等，均獲邀出席ICAO會議，各方完全有理由支持台灣加入蒙特婁ICAO大會。

陳文儀投書表示，顯然，排除台灣絕非出於任何技術或操作考量，相反地，是出於中華人民共和國與台灣的政治分歧。為孤立台灣，北京向ICAO等國際組織施壓，迫使台灣無法參與對話，此種令人震驚的政治操控，公然無視於所有乘客安全及ICAO的成立宗旨和目標。

陳文儀強調，各國與中國交往，不應以犧牲所有旅客飛安及效率為代價，這是基本常識、也顧及到中國旅客的利益。畢竟，台北飛航情報區與北京管轄空域邊界相連，乘客的安全始終應高於政治考量。

陳文儀並指出，假如ICAO欲實現其安全及無縫天空願景，台灣必須參與；正基於這個理由，ICAO及其成員國不應屈從於北京的政治壓力；必須超越政治分歧，以包容及建設性方式，推行國際政策。

陳文儀在投書中重申，台灣要求以貴賓或觀察員身分獲邀出席24日起召開的3年一度ICAO大會；期盼提供協助，使飛安超越國界及政治利益。陳文儀也呼籲加國決策者，支持無縫天空這樣的崇高理想。（編輯：陳永昌）1080917