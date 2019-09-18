請託盧秀燕擔任韓競總主委 曾永權：持續中

（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市長盧秀燕尚未鬆口擔任國民黨總統參選人韓國瑜台中競選總部主委，國民黨副主席曾永權今天受訪指出，持續透過管道請託中。國民黨台中市黨部主委顏文正說，會有好消息。

中國國民黨上午在台中市黨部召開韓國瑜競選2020總統中彰投三縣市競選工作會報，包括鎮瀾宮董事長顏清標、台中市議長張清照、彰化縣議長謝典林、中常委姚江臨、立委顏寬恒等人都出席，由曾永權主持。

曾永權會前受訪指出，今天主要是邀請中彰投的競選組織負責人進行競選工作會報，將黨部的輔選系統與地方組織系統，及運作多時韓辦系統加以整合，讓整個全國組織架構更扎實、更有選舉戰力。

曾永權表示，國民黨將這次大選定調為總統及立委聯合推動，各縣市的組織架構及布局大致已經完成，即將進行橫向聯繫做一個整合工作，從昨天的新竹縣市、苗栗縣到今天的中彰投，大家都對整個架構非常有信心能贏得勝選。

對於盧秀燕及彰化縣長王惠美還未鬆口擔任韓國瑜縣市競選總部主委，曾永權指出，仍然會拜託各縣市長擔任競選總部主委，有透過不同管道拜託盧秀燕，還會繼續拜託，盧秀燕今天也派員代表出席。昨天新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌都同意擔任競總主委，會聽取大家意見，很快的各縣市橫向聯繫更完整。

顏文正則補充表示，盧秀燕從頭到尾沒有說不願意接韓競總主委，只是要尊重政壇前輩的意願，她是國民黨員，對於國民黨的總統參選人一定全力幫忙。

謝典林指出，王惠美有很高意願接競總主委，但因彰化縣的布局組織架構還在討論階段，一定會全力輔選，也希望將韓國瑜日前到彰化提出的「庶民賽車」形成政策，縣府團隊與韓國瑜國政團隊規劃出全面性政策才最重要。（編輯：戴光育）1080918