林佳新參選中市立委 完成國民黨入黨手續

（中央社記者郝雪卿台中18日電）韓家軍「最強菜農」林佳新爭取國民黨提名參選台中市立委第一選區，林佳新表示，今天已完成入黨手續，並聽取建議，鎮瀾宮董事長顏清標等地方大老也都給予鼓勵。

國民黨今天在台中市黨部召開韓國瑜競選2020總統中彰投3縣市競選工作會報，由副主席曾永權主持，林佳新除了前來辦理入黨手續，也拜會曾永權，並向台中市黨部主委顏文正請益。

林佳新表態爭取參選台中市立委第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲區），他表示，今天除了完成入黨手續，並前來請益，聽取顏文正建議，明天還要到台中市議長張清照服務處拜會。地方大老大都能接受他，顏清標也鼓勵他試看看，高雄市長韓國瑜也一定會支持他的。

至於他一年前疑似虐狗影片遭起底，對此，林佳新表示，這是他一年前的錯誤示範及不好行為，這次因要參選掀起這麼大波瀾，網友發起檢視，不管對錯，都是好事，歡迎繼續起底，他會繼續檢討改進。

顏文正指出，第一選區有很多農民，林佳新是「最強菜農」，很適合在這個選區，而國民黨這次很有信心台中市8席立委全上。

曾永權表示，立委第一選區地方原有推人，因家庭因素最後不參選，今天與林佳新見面還未深談，還未作最後決定。

至於國民黨在立委第三選區（后里、神岡、大雅、潭子區）還沒有提名立委，傳出等待台中市副市長楊瓊瓔宣布，對此，曾永權說，他覺得楊瓊瓔地方基層紮實，會依照她個人的看法，如果她參選會有勝選機會，這段時間擔任副市長做得非常好，老百姓讚聲很高。（編輯：李錫璋）1080918