總統立委聯合競選 國民黨力拚60席

（中央社記者余祥台北18日電）國民黨區域立委布局僅剩4選區尚未提名，黨主席吳敦義喊出2020大選力拚60席目標。國民黨將啟動總統、立委聯合競選，部分立委選區提名，國民黨也與在野勢力合作，力求選票、席次極大化。

全國75個立委選區中，國民黨已完成71個選區提名，僅剩4選區尚未提名，包括台中市第1選區（大甲、清水區）、台中市第3選區（后里、潭子區）、嘉義縣第2選區（溪口鄉、民雄鄉）、金門縣選區。

國民黨在去年九合一選戰贏得15縣市長的基礎下，黨務人士對選情評估樂觀，搭配總統人選，力求選票、席次極大化，提升政黨得票率、增加不分區席次。

黨務人士說，國民黨2020作戰策略是總統、立委聯合競選，由黨部扮演平台，連結總統和立委提名人，在各縣市成立聯合競選總部、結合文宣造勢，一批人馬、兩次宣傳。

黨務人士評估，在許多五五波立委選區，由於國民黨總統參選人韓國瑜可激出投票率，將對國民黨選情加分；在部分選區，像是新北市第3選區（三重區）禮讓無黨市議員李翁月娥，嘉義縣第2選區可望與前民進黨立委林國慶合作等，國民黨也與在野勢力結盟，力拚下架民進黨。

至於尚未提名的4立委選區，台中市第1選區國民黨原鎖定前陸委會副主委張顯耀，但張日前以家庭因素為由決定不參選；韓家軍「最強菜農」林佳新今天表態爭取國民黨該選區立委提名，原本為無黨籍的他，已完成入黨程序。

黨務人士指出，國民黨建議林佳新先多勤走地方，視地方反應，國民黨再決定是否提名。因為該區對國民黨來說是較艱困的選區，國民黨的提名目的是要達到牽制效果。

台中第3選區，國民黨早已鎖定台中市副市長楊瓊瓔出戰，黨務人士表示，由於台中市長盧秀燕十分器重楊瓊瓔，楊也說要多聽聽地方聲音，才遲未提名，但黨中央盼這一席趕快就定位，會再與楊會談，看是否能儘速辭去副市長一職，投入選戰。

至於嘉義第2選區，黨務人士說，國民黨的策略是要集結所有反現任民進黨立委陳明文勢力，黨內有前民雄鄉民代表許能通進行初選登記，黨外則有前民進黨立委林國慶等人有意願參選。

黨務人士指出，林國慶參選意願強烈，仍待整合，該區大原則就是國民黨與在野勢力將會整合出一組人馬挑戰陳明文。

金門選區部分，國民黨原本已要進行初選公告，不過，現任立委陳玉珍表示將再去協調，請黨中央先不要急；黨務人士指出，若可以不經初選，以協調產生人選，這是最好的方式，黨中央樂觀其成。

至於何時需完成提名，黨務人士表示，這4選區各有不同的狀況，提名並沒有時間急迫性，在11月18日登記截止前敲定人選即可。（編輯：謝佳珍）1080918