台索斷交 專家：不會引起骨牌效應

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）台灣與南太島國索羅門群島16日斷交，澳洲羅伊研究所研究員戴延德表示，他不認為台索斷交會引發骨牌效應；索國將成為一個案例，可看出與中國建交利弊，其他太平洋國家將密切關注。

索羅門群島政府16日決定轉向與北京建交，外交部隨即宣布與索羅門斷交。索羅門是總統蔡英文2016年上台以來，第6個與台灣斷交的國家，台灣邦交國數量降至16個，其中包括5個太平洋友邦。

中國近年擴增在太平洋勢力，索國4月組成新政府後，針對外交政策進行全面性研析與資料蒐集，成立跨黨派小組評估外交轉向的利弊。儘管美國等國出手協助鞏固台索邦交；不過，索羅門最後仍決定與台灣斷交、轉與中國建交，成為近年來首個與台灣斷交的太平洋友邦。

研究太平洋地區政經情勢的澳洲羅伊研究所研究員戴延德（Alexandre Dayant）以電子郵件回覆中央社記者詢問時表示，索羅門轉向後，台灣仍有帛琉、吉里巴斯、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島等5個太平洋友邦，他不認為台索斷交後，會引發骨牌效應。

他指出，這5個國家中，帛琉、馬紹爾群島與美國簽訂自由聯合協定（Compact of Free Association），與美國維持強勁的關係（strong relationships），因此，中國要讓這些國家外交轉向是很難的事。然而，毫無疑問的是，對北京來說，得到索羅門是很有價值的。

至於台索斷交後對太平洋地區情勢的影響，他認為，不會有太大的改變；不過，太平洋國家將會密切關注索羅門的後續發展；索羅門群島將成為一個案例，看出從台灣外交轉向至中國所帶來的益處與威脅。

他說，另外很重要的一點是，有些太平洋島國在處理對美、澳等傳統援助國的關係上，會利用與中國的關係作為影響力（leverage）。巴布亞紐幾內亞、索羅門群島連結澳洲的海底光纖電纜計畫就是一個例子。

這項聯合海底網路電纜計畫由澳洲資助，並由澳洲電信公司Vocus Group負責建造電纜，搶先中國電信巨擘華為。

台索斷交後，澳洲外交部表示，尊重索羅門政府依據主權做出自己的決定，這將不會改變澳洲與索國密切的雙邊關係。

另一方面，對美國來說，戴延德指出，美國在太平洋地區進行意識形態的戰爭，基於共享價值，美國支持台灣與其邦交國的關係。不過，美國在索羅門沒有設立大使館，大幅降低它對索羅門決策的影響力。（編輯：蘇志宗）1080918