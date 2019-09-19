反駁吳敦義 尹立：大港開唱價值比2億元夢想家高

（中央社記者王淑芬高雄19日電）國民黨主席吳敦義在臉書聲援高市府查「大港開唱」，Wecare高雄發起人尹立今天表示「驕傲成為補助大港最高額度的局長」，並說大港的價值比花費2億元的「夢想家」音樂劇高。

高市府政風單位向相關局處調閱大港開唱相關資料查核，被綠營批評是「政治追殺」，吳敦義昨天在臉書貼文聲援高市府及市議員邱于軒，還指市府舉債近破表卻還高額補助「大港開唱」，並質疑大港開唱獲最高額補助時，當時的文化局長恰好是現在的「罷韓」發起人，中間的微妙關聯啟人疑竇。

尹立今天在「Wecare高雄」貼文，做為被點名的前文化局長，他說，「我很驕傲成為補助大港最高額度的局長」就如同2013年國民黨執政時推出的「台灣品牌團隊計劃」，年年選出5個台灣表演團隊，年年補助新台幣1000至4000萬元，期望表演藝術作為台灣的名片，深根台灣揚名世界，團隊依然可售票演出、依然可以跟全世界的邀演收取演出費。

他說，6年下來，例如補助雲門舞集，而雲門為台灣在國際上展現的軟實力價值，絕對超過補助的金額，台灣人都因為有雲門而驕傲。

尹立說，大港開唱對於高雄亦是如此，至少他肯定10年5000萬補助，大港開唱為高雄帶來的價值，「一定比一晚2億的夢想家的價值來得高」。

「夢想家」是文建會籌辦建國百年國慶晚會的音樂劇，當時規劃兩晚逾2億元的花費受到關注。

尹立告訴中央社記者，大港開唱一年約有6到7萬參加人次，資料顯示有約7成以上是外地來朝聖，估計高鐵交通及住宿費，每人數千元花費，一年可創造數億元產值；不僅文化經濟代表高雄品牌，尤其高雄海洋文化及流行音樂中心即將落成前，大港開唱象徵的是高雄市多元價值。

尹立批評國民黨議員對大港開唱先射箭再畫靶，「有罪推定，拼湊影射，並不叫做監督」。他說，政治和選舉是一時的，城市發展是永續的，青壯年們得知大港開唱明年不辦時落淚不捨。

他說，「黑菊，黑尹立救韓的手法，大家看破也失去效果」「如果你們還不自覺，在此宣告尹立可以戰死，罷韓不會停止」。

對於尹立批評先射箭再畫靶及政治操作等，邱于軒回應，盡議員監督的責任，她盼檢調查個水落石出。（編輯：謝雅竹）1080919