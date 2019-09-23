侯友宜訪儒鴻企業越南廠 鼓勵台商回流根留新北

新北市長侯友宜（右）23日由儒鴻企業董事長洪鎮海（中）陪同，參觀越南同奈省的仁澤成衣廠，台灣新住民第二代廠長Rita（左）獻花歡迎。（新北市政府新聞局提供）中央社河內傳真 108年9月23日

（中央社河內23日電）新北市長侯友宜今天造訪台灣紡織業儒鴻企業位於越南的成衣廠，讚許儒鴻是根留新北的最佳典範，期盼台商在海外打拚的同時也莫忘故鄉，踴躍回流投資，新北市將提供最優質的服務。

侯友宜18日起率團赴新加坡、泰國、越南等3國，進行為期7天的市政考察行程，希望增進與東協3國間的城市、產業及文化交流。侯友宜22日至24日訪問最後一站越南。

侯友宜一行今天下午由儒鴻董事長洪鎮海陪同參觀儒鴻位於於越南同奈省（Dong Nai）仁澤縣（Nhon Trach）的成衣代工廠。這個廠區於2006年設立，面積約4萬5000坪，員工有6000人，每月產量約250萬件。洪鎮海表示，仁澤廠是儒鴻第一座具量產規模的示範廠區，也是企業的菁英人才育成中心及量產製程研發中心。

侯友宜今天抵達仁澤廠，代表獻花歡迎的廠長Rita的父親是台灣人，母親是越南人，為新住民第二代。她在台灣完成學業後回到媽媽的故鄉服務，年僅25歲的她，加入儒鴻兩年，目前是儒鴻最年輕的廠長，管理1200位員工。

對於洪鎮海給年輕人發揮空間，並且以「公司如家」的理念照顧員工，侯友宜非常佩服。

侯友宜參觀仁澤廠區及現代化的生產線，驚嘆規模之大，不愧是台灣紡織業的佼佼者。他指出，儒鴻是新北市在地的老牌績優公司，台灣總部有2000多人，營運據點遍布世界各地，全球總計多達2萬名員工，為亞洲第一大彈性及機能布製造廠，堪稱新北之光、台灣之光。

洪鎮海說，儒鴻的海外產能穩健成長，但根基留在台灣，近期在新北市新莊區投資興建企業營運總部大樓，預定2022年完工啟用。

值得一提的是，儒鴻響應政府鼓勵生育政策，在新莊的企業總部完工後預計設立托育中心，洪鎮海請新北市府協助，侯友宜當場允諾一定大力支持。

侯友宜表示，儒鴻企業經營理念具備宏觀格局與創新精神，在東南亞建立龐大生產基地，總部設在台灣新北，包括紡織品實驗室、布料研發、成衣技術及展示中心等，而且每年投入新台幣10億元經費研發新產品，已成功從代工製造提升至設計製造，是企業立足台灣、放眼世界的最佳典範。

侯友宜今天也與越南台商聯合總會成員座談，了解台商在當地投資現況，並介紹新北市政府推動工業區立體化、招商一條龍及投資任意門等經濟發展策略，新北市府隨時敞開大門歡迎台商回流新北。（編輯：周永捷）1080923

侯友宜參觀儒鴻企業位於越南同奈省仁澤成衣廠的生產線。（新北市政府新聞局提供）中央社河內傳真 108年9月23日