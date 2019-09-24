更多編輯台推薦新聞：
來去總統府住一晚名單揭曉 10/8首迎韓國攝影師
政治

來去總統府住一晚名單揭曉 10/8首迎韓國攝影師

阿部慎之助活躍日職19年 本季結束將退休
運動

阿部慎之助活躍日職19年 本季結束將退休

2隻石虎寶寶困水溝野狗狂吠 民眾看耳朵認出撿獲送安置
生活

2隻石虎寶寶困水溝野狗狂吠 民眾看耳朵認出撿獲送安置

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

2020大選 蔡陣營推首支競選影片台灣隊長[影]

最新更新：2019/09/24 22:29
影片來源：2020 小英發言人 YouTube頻道

（中央社記者溫貴香台北24日電）2020總統蔡英文連任辦公室今天公布第一支競選影片「台灣隊長」，影片歌曲由知名饒舌歌手「大支」製作操刀，敘述執政3年成果，歌詞中「如果你也在為台灣努力的話，那你也是台灣隊長」，象徵蔡總統將帶領台灣繼續前進。

蔡陣營晚間公布「台灣隊長」（Captain Taiwan）競選影片，這是一支以RAP歌曲為基調的MV風格影片，節奏明快而有力。歌詞記錄自蔡總統執政以來，完成的政策成果。

蔡陣營表示，影片歌曲由知名饒舌歌手「大支」操刀製作。選擇使用RAP的形式，是因為傳統上介紹政績與政策給民眾，常遇到「難以消化」、「落落長不想看」的困難，在蔡總統執政這幾年，行政單位針對政令宣導的方法推陳出新，所有民眾與年輕人都有目共睹。

在競選連任方面，蔡陣營表示，依舊以國政為重、政績為先，要用更有創意、更多元的方式，讓民眾了解蔡總統的成果。

蔡陣營人士表示，要完成這些工作，不單純依靠執政團隊的努力，更重要的是許多努力支持、肯定台灣持續進步向前的台灣人民。如果沒有他們的鞭策、支持與鼓勵，台灣不會如同現在一樣，走在正確的道路上。

蔡陣營指出，就像歌詞中提到的「如果你也在為台灣努力的話，那你也是台灣隊長」，這支影片不只象徵蔡總統將帶領台灣繼續前進，更是感謝所有台灣人民的付出。（編輯：謝佳珍）1080924

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報