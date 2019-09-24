2020大選 蔡陣營推首支競選影片台灣隊長[影]

影片來源：2020 小英發言人 YouTube頻道

（中央社記者溫貴香台北24日電）2020總統蔡英文連任辦公室今天公布第一支競選影片「台灣隊長」，影片歌曲由知名饒舌歌手「大支」製作操刀，敘述執政3年成果，歌詞中「如果你也在為台灣努力的話，那你也是台灣隊長」，象徵蔡總統將帶領台灣繼續前進。

蔡陣營晚間公布「台灣隊長」（Captain Taiwan）競選影片，這是一支以RAP歌曲為基調的MV風格影片，節奏明快而有力。歌詞記錄自蔡總統執政以來，完成的政策成果。

蔡陣營表示，影片歌曲由知名饒舌歌手「大支」操刀製作。選擇使用RAP的形式，是因為傳統上介紹政績與政策給民眾，常遇到「難以消化」、「落落長不想看」的困難，在蔡總統執政這幾年，行政單位針對政令宣導的方法推陳出新，所有民眾與年輕人都有目共睹。

在競選連任方面，蔡陣營表示，依舊以國政為重、政績為先，要用更有創意、更多元的方式，讓民眾了解蔡總統的成果。

蔡陣營人士表示，要完成這些工作，不單純依靠執政團隊的努力，更重要的是許多努力支持、肯定台灣持續進步向前的台灣人民。如果沒有他們的鞭策、支持與鼓勵，台灣不會如同現在一樣，走在正確的道路上。

蔡陣營指出，就像歌詞中提到的「如果你也在為台灣努力的話，那你也是台灣隊長」，這支影片不只象徵蔡總統將帶領台灣繼續前進，更是感謝所有台灣人民的付出。（編輯：謝佳珍）1080924