林昶佐：不跟港民站一起 就是跟中國站一起

（中央社記者陳俊華台北25日電）多個民間團體29日將舉行「929撐港反極權」遊行，跨黨派立委及參選人今天呼籲應不分黨派為香港發聲；無黨籍立委林昶佐說，如果不跟香港人民站在一起，就是跟中國政府站在一起。

香港邊城青年、台灣公民陣線、台灣青年民主協會、台灣學生聯合會等團體，29日將舉行「929撐港反極權」遊行；今天邀請民進黨立委蘇巧慧、鄭運鵬、無黨籍立委林昶佐、時代力量秘書長吳佩芸，及民進黨立委參選人吳怡農、賴品妤、社民黨立委參選人范雲、台灣基進立委參選人顏銘緯等人出席聲援記者會。

香港邊城青年發言人Kuma表示，台灣跟香港此刻是命運共同體，6月起在台灣就有大、小行動支持香港抗爭者，「台灣當然不是香港」，但這段期間證明台灣人感同身受，並願意站出來分擔痛苦，因此不必強調「今日香港、明日台灣」，因為重點就在當下，大家願意站出來，就是為了讓下一代免於恐懼。

蘇巧慧說，她會站在這裡，是因為相信香港的民主、自由是值得保護的，過去香港被評鑑為經濟自由第一，連港警素質也被稱道，但過去100多天香港完全變了樣；台灣人民可以在關鍵時刻，給他們溫暖、支持，只要相信的價值是正確的，在世界上就永遠有朋友。

林昶佐表示，國際社會都在支持香港的關鍵時間，台灣人絕對不能缺席，這是捍衛台灣民主自由的表現，也是對老朋友的聲援；「你如果不跟香港人民站在一起，就是跟中國政府站在一起」，要證明自己不是靠向中國，呼籲立法院所有同事29日都要站出來遊行。

賴品妤說，作為對抗中共的第一線，香港、台灣才是一家親，香港曾經是世界的香港，卻因一國兩制，逐漸斷送民主自由，只要接近中共的政權，都會逐漸向極權靠攏，台灣一直受中國欺壓，必須非常緊惕，台灣所有政治人物都應表態對香港立場是什麼。

吳怡農表示，香港社會已經接近被徹底撕裂，現在是香港站在台灣前面、是香港在挺台灣，因為香港是站在第一線，直接告訴台灣「一國兩制」的現況與事實，盼29日台灣人能不分黨派，為香港發聲。（編輯：楊凱翔）1080925