因應中國介選 李大維：絕不坐視中國以經逼政

（中央社記者溫貴香台北25日電）國安會日前召開因應兩岸關係新情勢專案小組會議提出專案報告指出，從中國近來對台灣一波波的施壓恫嚇，顯示中國當局正無所不用其極介入2020台灣大選，政府絕不坐視中國當局「以經逼政」的陽謀，會採取強有力的應對措施來增強經濟抗壓性。

國家安全會議（國安會）23日下午召開「因應兩岸關係新情勢專案小組」會議第26次會議，與會人員包括：外交部長吳釗燮、陸委會主委陳明通、國防部副部長張哲平、國安局副局長柯承亨、國安會副秘書長蔡明彥等人，針對近來兩岸關係情勢變化及今年底前中國對台政策的可能動向，進行報告及討論。

國安會在會中提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告指出，中國近來對台灣一波又一波的施壓恫嚇，包括：持續性對台軍演、暫停陸客自由行及大幅縮減團客、抵制金馬獎、利誘索羅門、吉里巴斯與我斷交等等，顯示中國當局正無所不用其極介入2020台灣大選。

會中，針對中國升高對台威脅的原因及介入台灣選舉的策略及各種作為進行研判，並對年底前北京對台作為的各種可能情境及因應，進行沙盤推演，最後由主席作成結論，並呈報總統。

其中，政治上因應中國日益升高對台威脅及介入選舉部分，李大維表示，總統多次重申，堅決反對一國兩制，也拒絕任何迫使台灣走向被統一的過渡性安排。他特別強調，這不是戰爭或者是和平的抉擇，而是維持中華民國主權獨立現狀、或被中國統一的抉擇。

李大維指出，中國越是打壓，越要團結，越要走出去；要突破以邦交國數目作為檢驗外交成績單主要指標的迷思，未來除須堅守「維持台海和平穩定現狀」的國際共識，並聯合美、日等印太區域友我國家，確保台海現狀不被改變。

李大維說，必須嚴密注意及防制中國大陸對台灣社會日益擴大的滲透、分化及統戰，除了完善國家安全防護網的各項法制作業外，更要採取強有力的應對措施，防止對岸透過網路攻擊、散布假訊息及用各種方式影響部分媒體，操弄我輿論，干擾國內選舉，以確保民主運作及公正性不受影響。

他強調，政府也絕不坐視中國當局「以經逼政」的陽謀，會採取強有力的應對措施來增強經濟抗壓性，保護我們產業和人民就業，避免因抗拒中國統戰或受對岸限縮措施的影響而無辜受害。

他表示，很遺憾的是，部分人士扭曲事實，將兩岸關係惡化責任歸諸政府，甚至希望以對中國的屈從讓步，來換取兩岸和平假象及對岸給予台灣的短期經濟利益。(編輯：黃瑞弘、紀淑芳）1080925