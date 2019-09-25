陳明文300萬元現金案 民進黨廉政會：尚難成案

民進黨籍立委陳明文日前遺失一個裝有新台幣現金300萬元的行李箱，引發關注。民進黨廉政委員會25日晚間邀陳明文到會說明，廉政委員會主委邱駿彥（左）會後受訪表示，依據現有事證及廉政條例規定，目前尚難成案。中央社記者張新偉攝 108年9月25日

（中央社記者葉素萍台北25日電）民進黨立委陳明文在高鐵失而復得新台幣300萬元現金案，民進黨廉政委員會今晚邀請陳明文到會說明，民進黨廉政委員會主任委員邱駿彥會後指出，依照目前事證，尚難成案，但日後若有發現新事證，不排除重新處理。

陳明文日前在高鐵列車遺失裝有300萬元的行李箱，民進黨日前啟動廉政委員會機制，廉政會今晚請陳明文到會說明；雖然大批媒體守在民進黨中央黨部一樓門口，但媒體並沒有拍到陳明文身影。

邱駿彥會後受訪指出，陳明文今晚帶著律師，整理了詳細的資料，親自向廉政會說明，委員們就一些疑點詢問，花了一個多小時的時間。

邱駿彥說，廉政會委員一致認為，依照現有的事證以及當事人的陳述，還尚未符合涉及洗錢防制或是財產來源不明，依照廉政條例的規定，「今天尚難成案，但是日後若有發現新事證，並不排除還會重新處理。」

邱駿彥指出，檢調已經有把高鐵商務車廂的錄影帶調出來了；另外，根據陳明文的說法，錢就是為了要給小孩子買機器用。

至於外界質疑分批提領等問題，邱駿彥表示，檢調那邊也都很清楚了，有銀行來源，也就是說，大家懷疑的財產來源不明、錢是不是別人給的，「沒這回事」，因為檢調已查清楚了，那個是有明確的銀行提領單據。

媒體追問，陳明文是否刻意要分批提領。邱駿彥說，沒有辦法認定一定是怎麼樣，也許有人有臆測，但是每個人有每個人的習慣，怎樣去提領，那是個人的習慣。（編輯：蘇志宗）1080925