台灣關係法40年座談會 話題聚焦邦交及香港情勢

（中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電）被視為美台關係基石的台灣關係法今年滿40週年，駐邁阿密台北經濟文化辦事處今天與邁阿密大學合辦相關座談會。除了台灣關係法之外，與會來賓也聚焦在台灣邦交與香港情勢。

駐邁阿密台北經濟文化辦事處今天聯合邁阿密大學（University of Miami），在校中的紐曼校友中心（Newman Alumni Center）舉辦「台灣關係法立法40週年座談會」，活動由邁大國際關係系助理教授穆里科娃（Dina Moulioukova-Fernandez）主持。

辦事處處長錢冠州致詞表示，台灣關係法是台美夥伴關係的基石，在慶祝40週年之際，台美雙方持續強化在政治、安全、經濟、區域及全球議題方面的合作，並獲得豐碩成果。

錢冠州舉例說，美國國會通過許多友台法案，美國行政部門也宣布多項對台軍售。他指出，美方也大力支持台灣國際參與，這些表現均是台美關係持續深化的最佳展現。

談及台灣近期連丟兩個邦交國，受邀出席座談會的邁大政治系教授金德芳（June Teufel Dreyer）指出，索羅門群島、吉里巴斯背棄台灣轉與中國建交，證明中國勢力持續滲透全球各地。

金德芳呼籲，美國應聯合澳洲、紐西蘭等理念相近國家，抵制中國在太平洋擴張，更應加強對台軍售，提升台灣防衛力。

總部設在邁阿密的流亡古巴人組織「古巴民主領導機構」（Cuban Democratic Directorate）秘書長古堤雷茲（Orlando Gutierrez），則把焦點放在近期香港「反送中」示威運動。

古堤雷茲表示，香港抗爭事件讓台灣對國家安全及主權維護更有警覺，也讓國際社會高度關注香港情勢。他也呼籲，美國及國際社會應以具體行動，支持香港人民爭取民主及自由。

全美世界事務協會（World Affairs Councils of America, WACA）大邁阿密分會理事、前德國駐巴拿馬大使安定（Volker Anding）則指出，台灣人民不會接受「一國兩制」，台灣的民主成就也破除了北京當局所稱，中國社會不適用西方民主制度的說法。（編輯：林憬屏）1080927