韓國瑜指大港開唱不入流 陳其邁：以偏概全

（中央社記者程啟峰高雄28日電）高雄市長韓國瑜昨天在議會答詢批評「大港開唱」不入流，行政院副院長陳其邁今天表示，這是以偏概全，用政治的眼光或角度來看，應把「大港開唱」還給高雄人、還給文化人。

陳其邁上午在高雄巨蛋出席「總統盃全國太極拳錦標賽」開幕典禮接受媒體聯訪做以上表示。

陳其邁說，「大港開唱」是台灣最大的民間音樂祭，而且非常成功，很多年輕人都非常喜歡，假如帶著政黨的顏色，將「大港開唱」很多不同的獨立樂團講成下流或不入流，他覺得這是以偏概全，用政治的眼光或角度來看，應把「大港開唱」還給高雄人、還給文化人。

高雄市議會為讓韓國瑜準時下班，實施抽籤式質詢引起爭議，陳其邁對此說，議會假如是為了個人、不顧程序正義，或是剝奪議會監督權利，對市民來講都不是好事，人民選了議員就是希望他們能夠表達民眾意見。

陳其邁表示，假如議員的權利可以用這種抽籤的方式來剝奪，這恐怕不是一個好的例子，「所以我們希望，做任何的考量都要站在市民權益的角度來看，怎樣是對市民而言是好的事情，不應該為特定人量身訂做，或是因人設事，我想這都不太好」。

至於韓國瑜下午要去看電影「返校」，陳其邁也說，他看過「返校」，這是一部敘述在過去國民黨威權統治、白色恐怖時期改編的電影，也描寫當時這些白色恐怖受害家屬的一些想法。對台灣轉型正義是非常好的事情，值得一看，看完後會有很多感觸。

總統盃全國太極拳錦標賽28、29日在高雄巨蛋登場，有來自全國各地的1187名選手參與競技。（編輯：張芷瑄）1080928