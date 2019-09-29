GCTF首度移師帛琉 提升台灣南島國際能見度

（中央社記者顧荃台北29日電）外交部表示，台美日今天共同在帛琉舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下的「2019南島語言復振國際論壇」，是首度移師第三國辦理，有助提升台灣在南島區域的國際能見度及地位。

外交部晚間透過新聞稿表示，為深化與印太地區及其他理念相近國家的文化交流，共同維護及保存原住民族語言，外交部、原住民族委員會、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）及日本台灣交流協會今天在帛琉舉辦「2019南島語言復振國際論壇」，有助提升台灣在南島區域的國際能見度及地位，更是GCTF研習營首度移師第三國辦理，深具意義。

外交部表示，該論壇計有來自11個印太地區國家、共26位政府官員及專家學者赴帛琉與會。原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒（Icyang．Parod）、駐帛琉大使周民淦、美國駐帛琉大使哈亞特（Amy J.Hyatt），以及日本台灣交流協會主任池田忠孝等人，皆出席開幕典禮並致詞。

論壇有帛琉女王Bilung Gloria Salii、前總統Johnson Toribiong等政要參加，並邀請來自美國、澳洲、紐西蘭、帛琉、印尼等國專家擔任講師，就南島語族起源與擴散、南島語言復振實例，以及南島語言支持、進用及推廣等議題，進行交流與經驗分享。

外交部說，未來將在既有良好基礎及GCTF的架構下，深化與美國及理念相近國家的合作，持續推動南島區域原住民族文化的保存及復振。

外交部指出，GCTF自2015年成立以來，已透過此平台就公共衛生、執法、婦女賦權、數位經濟、網路安全、對抗「假訊息」攻擊等諸多議題舉辦20場國際研習營，共邀集逾35國、超過400位政府官員及專家學者來台灣參訓。（編輯：李信寬）1080929