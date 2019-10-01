動保團體替寵物請命 立委帶犬連署力挺

（中央社記者郭建伸台北1日電）趕在10月4日世界動物日前夕，動物保護團體今天赴立法院舉行記者會，盼立委能夠支持「動保入憲」及動保警察法制化等訴求，民進黨立委莊瑞雄、吳思瑤到場力挺，不忘帶家中毛小孩一同發聲。

動保團體今天提出8項訴求，分別是動物保護入憲，並將動物傷害慰撫金法、動保警察、動物人道救援、動物科學應用資訊公開與資源分享、實驗動物獸醫專業養成、畜禽魚類友善生態系統、蔬食推廣等議題法制化。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，第一波簽署立委共有12位，第二、三階段將會在針對立委參選人及當選人徵詢連署。

世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸說，憲法是國家的根本大法，並形塑國家樣貌、未來人民發展方向，目前憲法第10條第2項列有環境保護，但動物保護還沒增修；目前瑞士及德國有將動物保護入憲，期待台灣也能讓動保入憲，讓台灣成為世界第三、亞洲第一的國家。

台灣動物保護法律研究協會籌備會召集人顏紘頤說，過去人們認為動物只是「物」，所以寵物若被殺害，沒辦法請求精神賠償，但在國外的判決中，認為人跟動物不只有財產權，還存在情感權；台灣高等法院在年初雖有判決認定，飼主的寵物被侵害可請求慰撫金，但這只是單一個案，希望未來能透過修法或甚至釋憲方式，成為通例。

今天到場支持動保入憲的有民進黨立委陳曼麗、吳思瑤、何志偉、莊瑞雄，以及國民黨立委費鴻泰、陳學聖、許毓仁，其中莊瑞雄帶自己的柴犬「Toro」，吳思瑤則帶領養的狗寶貝「Zaza」，記者會現場頓時變成寵物大會，犬叫聲此起彼落，讓連署記者會變得相當有趣。

吳思瑤說，雖然動保團體提出的訴求有難易不同、需重新釐清先後順序，但這都是邁向進步國家缺一不可的訴求；她也打趣說，養寵物帶給人很大變化，如莊瑞雄以前很暴力，但現在養了柴犬就變成「爆萌」。

莊瑞雄說，動物非物、動物傷害撫慰金法制化等議題，雖然還有很長的路要走，但如何在法制上建立讓動物更友善的環境，這是非常重要的事情，這些他們會繼續努力。

動保團體為感謝支持動保入憲的立委，特別致贈蒜頭與好彩頭蘿蔔，祝他們2020連任「凍蒜」。（編輯：楊凱翔）1081001