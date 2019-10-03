霍守業：兩岸實力懸殊 不對稱作戰是國安關鍵

（中央社記者游凱翔台北3日電）國防安全研究院董事長霍守業今天表示，台灣的最大威脅來自中國，除了軍事威脅外，中國也不斷以外交、政治、經濟等手段打壓，在兩岸實力懸殊狀況下，不對稱作戰思維成為維護國家安全的關鍵性角色。

國防院以「美中台不對稱安全思維」為題，舉辦為期兩天的「2019台北國防與安全論壇」，邀請多國專家學者與會；因前國防院董事長馮世寬轉任退輔會主委，今天是霍守業接任董事長的第三天。

霍守業致詞表示，很榮幸能夠到國防院任職，有機會與院內專家學者共同學習、研究有關國防安全的學術，更有許多機會與國外專家交流，期望能進一步推進國防院的成就及研究成果。

霍守業說，今天是他就任董事長的第三天，就碰上這麼盛大的學術論壇，這次論壇的主題是不對稱作戰思維，當前台灣最大的威脅來自中國，兩岸的實力尤其在國防實力上有非常大的差距，而且相當懸殊。

他指出，除了軍事威脅外，中國也不斷使用外交、政治、經濟等手段，對台灣實施滲透、打壓，在兩岸實力懸殊的狀況下，要如何維護國防與國家安全，不對稱作戰的思維變成很關鍵性的角色。

霍守業指出，這兩天的論壇都圍繞在不對稱思維，因此論壇結束後將收集各個專家學者論述、結論及意見，提供給相關單位作為強化台灣國防的參考，發揮論壇的最大效用。

國防院去年5月揭牌，由前國防部長馮世寬擔任首任董事長；國防院是台灣唯一的國家級國防智庫，專責中共政軍、區域情勢、國安及國際智庫交流等工作。（編輯：謝佳珍）1081003