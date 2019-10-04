韓國瑜主張成立體育部 推動庶民體育打造運動島

（中央社記者余祥台北4日電）國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召張善政今天在臉書上談體育政見表示，韓國瑜主張成立體育部，推動全方位的體育政策，目標3年逐年增加體育預算至300億元，還要推動庶民體育，打造運動島。

張善政與國政顧問團體育小組召集人錢薇娟、顧問吳志揚中午在臉書直播說明韓國瑜的體育政見。

張善政先批總統蔡英文提的體育政策，包括投入運動科學、發展運動產業、發展全民運動、競技運動、退役選手的職涯照顧等全數跳票。

韓國瑜的體育政策願景為「優秀選手出得去，國際賽事進得來，運動產業發大財」。

具體作法方面，韓國瑜主張將教育部下設體育署獨立成體育部，推動全方位的體育政策，並且將召開國家體育會議，研商整合國家體育運動資源與人力策略，發展成體育強國。

吳志揚說明，目前中央政府編列的體育署公務預算每年不到新台幣50億元，蔡總統口口聲聲說重視體育，但明年度的體育署預算只有41億元，比去年度46億元還少。

韓國瑜主張逐年增加公務預算至政府總體預算1%、約每年200億，其他運彩基金、社會挹注約近100億元，目標3年增加至300億元；此外，還要將運彩基金運用至基層，挹注基層體育組織與活動。

錢薇娟提到，運動員把人生最精華的時期奉獻在運動場上，但離開運動場往往沒辦法有很好的工作，希望政府能照顧優秀的運動選手；許多台灣很好的教練都被對岸挖角，政府也要提供更好的條件，留住優秀人才。

韓國瑜主張提供優秀運動員終身保障，協助運動員進行生涯、職涯規劃，確保優秀運動員未來發展出路，對於願意投身學校專任運動教練的優秀運動員，由中央編列預算，提供帶職、帶薪教師職缺至各級學校任職。

韓國瑜也將推動庶民體育，推展「台灣愛運動」活動，打造運動島，並且鼓勵大型運動賽事活動，資助在台舉辦重要國際賽事，打造台灣成為華人與亞洲區域賽事重鎮，並協助地方政府發展地方特色運動，以運動進行城市行銷。

此外，韓國瑜主張大力發展各項運動產業，均衡發展職業運動與衍生周邊產業，如運動經紀、電子競技、運動旅遊等。（編輯：林孟汝/謝佳珍）1081004