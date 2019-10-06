中正萬華立委選舉 黃承國：唯一支持林昶佐

退出時代力量以無黨籍身分在台北市中正萬華選區競選連任的立委林昶佐（右），6日舉辦音樂會，總統蔡英文台北市競選總部主委黃承國（左）到場表示，「民進黨在中正萬華選區唯一支持林昶佐」。中央社記者范正祥攝 108年10月6日

（中央社記者范正祥台北6日電）總統蔡英文台北市競選總部主委、總統府國策顧問黃承國今天為無黨籍立委林昶佐站台，他表示，「民進黨在中正萬華選區唯一支持林昶佐」。

退出時代力量以無黨籍身分在台北市中正萬華選區競選連任的林昶佐，下午在萬華區柳鄉里舉辦音樂會，與里民及支持者同歡。除了超級紅人榜歌手林喬安等音樂人上台演唱力挺，黃承國也到場表達支持。

2020立委選舉，民進黨在台北市第5選區（中正、萬華）不提名，再次與林昶佐合作。

黃承國表示，他4年前擔任民進黨台北市黨部主委時與林昶佐合作，林昶佐當選立委。林昶佐擔任立委以來，國會問政表現優異，同時對於台灣價值也非常堅持。

黃承國指出，他代表蔡英文參加今天這場活動，表示民進黨在中正萬華選區唯一支持林昶佐，與林昶佐站在一起、全力支持，「一定要讓林昶佐當選」。

他也向出席音樂會的里民拜託，總統選舉票投蔡英文，「一票蔡英文、一票林昶佐」。

台北市中正萬華選區，林昶佐面臨前國民黨立委林郁方和台灣民眾黨提名的徐立信挑戰，被視為激戰區。林昶佐說，努力爭取鄉親的支持與認同。

林昶佐表示，擔任立委以來，完成很多地方服務、國會問政。包括在柳鄉里，今年底全部的電線桿都會地下化，這是在萬華領先的；許多中正萬華的荒地，他也都親自參與會勘，改造成綠地、停車場，「我們4年當作20年在拚」。

林昶佐說，希望鄉親能繼續支持他為在地服務、為台灣2300萬人服務。（編輯：林興盟）1081006