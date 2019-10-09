駐加代表處慶雙十 陳文儀：台灣正發展成堅韌之島

駐加拿大台北經濟文化代表處7日晚間在渥太華舉行中華民國108年國慶酒會。由駐加代表陳文儀（右4）夫婦主持。（駐加代表處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 108年10月9日

（中央社記者胡玉立多倫多8日專電）駐加拿大代表處7日在渥太華舉行中華民國108年國慶酒會。駐加代表陳文儀向全場400多位嘉賓強調，台灣正發展成「堅韌之島」，將致力區域和平穩定，與印太夥伴更密切對話。

陳文儀致詞指出，中國在全世界不斷打壓台灣，但也有越來越多理念相近的國家意識到，台灣作為捍衛共同價值和以規則為基礎國際秩序的第一線國家，地位有多麼重要。

陳文儀表示，台灣是亞洲最成功民主國家之一，台灣需要國際空間來發展經濟，保護民主自由，為世界作出貢獻。台灣由衷感謝加拿大政府支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）和其他聯合國相關國際組織。

談及剛剛結束的ICAO第40屆大會，陳文儀指出，ICAO的成功，必須基於「飛安無關政治」的事實。台灣是國際航空業重要成員，每年提供逾175萬架次管制航班及近7000萬旅客進出服務。台北飛航情報區由台灣交通部民航局管理，而非由北京控制。唯有台灣直接參與ICAO，才能及時全面獲取最新資訊，ICAO也才能實現「無縫天空」目標。

陳文儀並強調，台灣是加拿大全球重要經貿夥伴及共享進步與普世價值的「天然夥伴」，也是20萬台裔在加拿大、6萬加拿大人在台灣工作及定居的主因。

他呼籲台加雙方進一步擴大兩國互利互補關係，期盼加拿大協助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、洽簽台加投資保障協議。台灣在亞太地區獨特位置及與鄰國的深厚經貿聯繫，可扮演加拿大的企業貿易投資多元化跳板。

陳文儀並以中文向與會的台灣鄉親表示，台灣將善盡地球公民責任，也將善用暖實力及軟實力，努力向國際社會傳達Taiwan Can Help的觀念，希望鄉親大力協助，讓台灣明天會更好！

這場國慶酒會的出席貴賓包括加國聯邦參議員吳藍海（Thanh Hai Ngo）、麥克費德倫（Marilou McPhedran），前加台國會友協會長及前加拿大國際合作部長布德瑞亞（Don Boudria）、前加拿大主管亞太事務國務部長基固爾（David Kilgour）、外交團成員、加國三級政府官員以及各界人士400多人。

現場並有長榮航空、中華航空、福衛5號及7號衛星、國家實驗室地震中心設攤展示。台灣泰雅原舞工坊及成功醒獅團則應邀在酒會演出，娛樂嘉賓。（編輯：陳永昌）1081009

駐加代表陳文儀在中華民國108年國慶酒會表示，台灣正發展成「堅韌之島」。（駐加代表處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 108年10月9日