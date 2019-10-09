時力：合作必須黨對黨 目前無挺民進黨人選決議

（中央社記者郭建伸台北9日電）時代力量主席徐永明今天透過新聞稿表示，任何黨際合作都必須透過黨對黨形式進行，目前時代力量與民進黨兩黨主席對談已無限期停擺，因此時代力量現階段並無相挺民進黨人選的決議。

民進黨台北市第8（文山、南中正）選區立委參選人阮昭雄昨天舉行國政發表會，現場還有無黨籍立委林昶佐、時力台北市議員林穎孟、社民黨台北市議員苗博雅相挺，並高喊「大綠、小綠合作的空間」。

對此，徐永明表示，時代力量決策會議尚未決定在台北市第8選區支持民進黨參選人，任何黨際合作都必須透過黨對黨形式進行，包括支持特定總統、立委參選人。選舉場合禮貌性的到場，不等於可以上綱到黨際合作，相挺與否必須回歸到價值理念的契合。

他指出，目前時代力量與民進黨兩黨主席對談已無限期停擺，因此時代力量現階段並無相挺民進黨人選的決議。

徐永明強調，時代力量與民進黨的黨際合作，不只要經由正式的黨對黨形式進行，合作的信任基礎也必須建構於法案、政策和價值之上，例如民進黨人選承諾推動具體的進步政策法案，包括實價登錄2.0、囤房稅、反併吞滲透法、反紅媒、最低工資法等。

徐永明也指出，在2020大選不只會努力擴大選民認同，向百萬政黨票的目標邁進，時代力量也會持續在區域立委的選舉布局上，找尋以人民利益優先的人選投入大選，讓選民在藍綠之外有更好的選擇。（編輯：謝佳珍）1081009