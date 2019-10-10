反送中論壇租借場地爭議 台師大澄清誤會

（中央社記者陳至中台北10日電）台灣公民陣線向台灣師範大學租借場地，準備在12日舉辦反送中系列論壇，一度傳出遭取消租借。台師大校方昨天深夜澄清承辦人員誤解是政治活動，已解釋並同意租借。

台灣公民陣線舉辦「台港抗中的下一步：與中國攬炒，與國際結盟」論壇，邀請港台學生代表、學者，一同探討香港「反送中」進程，昨天晚間傳出租借場地遭取消。台灣公民陣線一度在臉書粉絲專頁批評：「在台灣，反反送中的言論審查已經開始。」引起網路熱議。

台師大校方深夜緊急發出聲明，澄清是誤會一場。進修推廣學院第一線同仁已協助租借場地，但接手的第2名同仁因未得到完整資訊，擔心是政治活動，恐引發校園不安，自行決定婉拒租借。校方發現誤會後，已向台灣公民陣線說明清楚，並同意租借。

台師大校方強調，正面看待該活動，尊重學術及言論自由。台師大已支持連儂牆的設立，並協助保全，可見校方對相關議題都是持正面態度看待，不可能有所謂的「政治審查」存在。

台師大學生會今天凌晨發出聲明指出，樂見校方在下班時間及時處理、釐清誤會，並肯定校方尊重學術及言論自由，支持學生設立連儂牆的作為。但會再進一步瞭解事發經過，希望後續出借場地時，不會再發生類似誤會，並呼籲校內各單位，避免對活動內容進行實質審查。（編輯：張雅淨）1081010