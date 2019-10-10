總統國慶談話揭示3目標 捍衛主權強化經濟走向世界

中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日上午在總統府前廣場舉行，總統蔡英文（前）發表國慶談話表示，「『中華民國台灣』6個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識」。中央社記者郭日曉攝 108年10月10日

（中央社記者游凱翔台北10日電）民國108年國慶大會今天登場，總統蔡英文除了細數任內施政外，也揭示台灣未來路線及目標，繼續團結在自由民主旗幟下並捍衛國家主權，積極走向世界、克服挑戰，讓台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。

民國108年國慶大會上午在總統府前登場，蔡總統以「堅韌之國 前進世界」為主題發表國慶談話，除了細數擔任總統3年多來的施政外，也揭示台灣未來路線及目標。

蔡總統表示，3年多來，政府努力調整經濟結構，引導產業升級轉型、推動國際多元布局，迎來投資大爆發，在全球經濟變動中站穩了腳步，方向是對的就要繼續走。

蔡總統說，政府也努力維護社會公平，加薪減稅、全面照顧，讓全民分享經濟成長的果實；未來，推動長照2.0升級，推動幼托補助擴大，減輕民眾負擔，使每個人可以享有優質的照顧，是政府要繼續努力的方向。

蔡總統指出，政府推動國防自主、採購先進武器，提升國軍士氣，強化充足戰力。國造高教機的原型機剛剛出廠，國造艦艇也將陸續加入建軍行列，捍衛國土、堅守自由民主，國軍責無旁貸；政府積極參與國際，負責任、肯貢獻，成為維護區域和平穩定不可或缺的良善力量。台灣會持續和理念相近的國家攜手，爭取更多實質合作機會。

蔡總統指出，未來的路線很清楚，目標也很明確。第一，讓國人繼續團結在自由民主的旗幟下，捍衛國家主權。第二，持續壯大台灣，強化經濟實力，讓民富而國強。第三，積極走向世界，克服挑戰，讓中華民國台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。

蔡總統表示，台灣的經濟成長率已重返亞洲四小龍之首，世界經濟論壇評比台灣是四大「超級創新國」之一；台灣的高科技和創新產業，也走在世界最前端；台灣的體育選手、技能國手，無數充滿創意的設計師、藝術家，在國際舞台發光發熱，帶給台灣榮耀和驕傲。

蔡總統也說，台灣自製福衛五號，及福衛七號接連升空，展現太空科技實力。就連人類歷史上第一次觀測到的黑洞影像，也有台灣科學團隊的參與。蔡總統說，「當我們可以上太空，可以看見5500萬光年外的黑洞，那麼，眼前還有什麼挑戰，是我們沒有勇氣面對的？」

蔡總統說，歷史的磨難，會因為台灣的韌性而被轉化為成長力量；天災的挑戰，會因為台灣的努力，而成為再生的契機；這塊土地上每一個人的努力，都讓國家一天一天變得更好、更進步。

蔡總統最後表示，在國慶日這一天，這塊土地上的所有人民，都團結在自由民主的旗幟下，樂觀面對未來、堅定克服挑戰。天佑台灣，台灣加油，中華民國加油。（編輯：楊凱翔）1081010