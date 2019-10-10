韓僑歡度雙十國慶 代表處盼支持台灣民主及創新

（中央社記者姜遠珍首爾10日專電）漢城華僑協會前任會長譚紹榮，今天在南韓首爾漢城華僑中學主持中華民國108年雙十國慶大會，眾多韓僑熱烈參與。駐韓代表唐殿文期盼僑界繼續支持台灣的民主和創新發展。

漢城華僑協會會長李寶禮已於8日率領50多位「韓國華僑慶賀團」返國參加國慶大會。今天的國慶大會由漢城華僑中學理事長，漢城華僑協會前會長譚紹榮代理主持。

譚紹榮致詞說，今天是中華民國108歲生日，也是中華民國邁向民主憲政，響鳴民主號角的紀念日。中華民國的民主發展持續受到時代考驗，雖然過程風雨不斷，但這一切波瀾都經得起考驗，使中華民國更堅強，民主的成果將在這裡開花結果。華僑們由衷期待中華民國邁向更輝煌的未來。

譚紹榮強調，華僑們對中華民國的繁榮及富強引以為傲。國家未來發展的前景，經濟體制的健全，政治民主素養的完好，在在顯示中華民國的未來發展潛力無窮。

駐韓代表唐殿文致詞強調，台灣對自由、民主及人權價值的尊崇備受國際社會肯定，台灣的民主社會日益成熟，經濟成就有目共睹。

台灣的競爭力在瑞士洛桑管理學院（IMD）所公佈的「2019年世界競爭力年報」中排名第16；此外，依據美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）及華爾街日報共同發表的經濟自由度指數，台灣在180個經濟體中排名第10。

唐殿文表示，僑胞是中華民國政府的重要資產，也是創造國家多元軟實力的推手，中華民國政府深盼海外僑胞持續支持台灣的民主價值，參與台灣的創新發展。同時，政府也將積極改善僑民的各項待遇，提供僑教、僑生及僑商更大的發展空間。

國慶大會後接著頒發獎學金予優秀僑生；在首爾和仁川經營多家中國餐廳「燕京」的「燕京教育基金會」創始人張君瑜捐贈韓幣2000萬元（約新台幣51.54萬元）的清寒助學獎學金予漢城僑中，以獎勵清寒優秀的華僑子弟求學上進。

國慶大會結束後，在譚紹榮的引導下，唐殿文夫婦參觀了漢城僑中的美術教室、輔導室等設施。

另外，仁川僑區的國慶活動由駐韓副代表易志成、釜山僑區由駐釜山辦事處處長吳尚年、京畿道水原僑區由駐韓僑務組長呂素珍分別出席，與當地韓華僑胞共度國慶佳節。（編輯：韋樞）1081010

駐韓代表唐殿文10日在首爾由漢城華僑協會舉辦的中華民國108年雙十國慶大會上致詞，期盼僑社支持中華民國的民主自由和創新價值。中央社記者姜遠珍首爾攝 108年10月10日

南韓僑社今天在首爾舉行中華民國108年雙十國慶大會，駐韓代表唐殿文向國慶大會上的漢城僑中醒獅隊送上彩頭。中央社記者姜遠珍首爾攝 108年10月10日