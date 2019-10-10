駐星代表處賀國慶 台灣多元實力貢獻國際

（中央社記者黃自強新加坡10日專電）駐星代表處今天舉辦「中華民國108年雙十國慶酒會」，駐星代表梁國新表示，中華民國身為成熟民主國家，願以人道援助、創新科技、農業、文化等多元暖實力和軟實力貢獻國際。

駐新加坡台北代表處今天中午在香格里拉大酒店盛大舉行「中華民國108年雙十國慶酒會」，新加坡各界人士與僑胞逾1300人出席。

梁國新致詞表示，中華民國身為成熟民主國家，願透過多元國際合作、人道援助，散發正向且真摯的「暖實力」。

他指出，政府也會持續與產業界攜手，共同努力讓台灣的智慧創新科技、農業、文化、醫療、教育、社福制度等「軟實力」，具體且有意義的貢獻給國際社會，並參與國際組織。

梁國新認為，總統蔡英文執政迄今3年半，經濟表現極為亮眼。根據主計總處預估，今年經濟成長率可達2.46%，明年經濟成長將更強勁。

同時，依瑞士世界經濟論壇（WEF）「2019年全球競爭力報告」，台灣在141個國家中，排名第12，在亞太地區排名第4。

對於台灣良好經濟表現，梁國新分析，台灣積極招商是原因之一，多家國際大廠加碼投資台灣，今年台灣更迎來史上最大的台商回流潮。

在「新南向政策」方面，他說，這是台灣推動經濟發展新模式，發展與東南亞國家的經貿關係，可降低依賴單一市場，尤其美中貿易戰興起後，新南向成果逐步顯現。在經貿方面，去年與新南向國家雙邊貿易總額達1171億美元，雙向經濟關係及觀光人數均大幅成長。

另外，對於台星關係，梁國新指出，2018年雙邊貿易總額逾478億美元，新加坡為台灣第6大貿易夥伴，台灣則為新加坡第5大貿易夥伴。去年訪星團體超過180團，旅遊互訪更創下超過75萬人次的歷史新高，企盼兩國在既有堅強基礎上繼續合作，邁向新的里程碑。

酒會現場並播放「勇敢自信、世界同行」影片，呈現台灣守護民主、捍衛自由、創新經濟、文化包容等社會政經文化發展及外交施政現況，及積極參與國際組織與人道援助成果。

梁國新和與會貴賓共切生日蛋糕，並以新加坡傳統習俗舉杯高喊3次「飲勝」，祝賀中華民國生日快樂。（編輯：韋樞）1081010

駐星代表處舉辦「中華民國108年雙十國慶酒會」，駐星代表梁國新（右７）致詞後和與會貴賓共同切生日蛋糕。中央社記者黃自強新加坡攝 108年10月10日