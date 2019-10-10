愛丁堡雙十國慶酒會 風笛聲飄揚

（中央社記者戴雅真倫敦10日專電）駐愛丁堡辦事處昨晚在愛丁堡市議會宴會廳舉辦國慶酒會，政商學僑、藝文界及蘇格蘭地區台灣留學生近200人與會，有青少年風笛手迎賓，以及爵士樂隊演奏台灣及蘇格蘭民謠。

酒會由駐愛丁堡辦事處處長連建辰主持，前英國國會友台小組共同主席上議院議員史蒂爾勳爵（David Steel）及愛丁堡市議會副議長戴伊（Cammy Day）親臨致詞。

連建辰表示，台灣與蘇格蘭關係淵遠流長，雙方關係可溯及至150年前，在愛丁堡出生及愛丁堡大學醫學系畢業的馬雅各醫師（James Maxwell）於1865年在台南興建首座西式醫院（新樓醫院）、來自蘇格蘭格拉斯哥的巴克禮牧師（Thomas Barclay）和宋伊麗莎白醫師分別為台南神學院的創立者及第一位在台灣的職業女醫師。他們對台灣現代化的貢獻至今仍為民眾所懷念及崇敬。

他說，台灣在民主化後與蘇格蘭理念相近，均信仰自由、民主及人權等普世價值。今年5月中華民國成為第一個立法保障同性婚姻的亞洲國家，蘇格蘭議會及愛丁堡市議會通過多項動議支持這立法進程。他感謝蘇格蘭對台灣民主發展及公民社會之認同及支持。

在國際參與方面，連建辰說，台灣將持續堅定維護和平且積極參與國際事務，透過發揮台灣擅長的「暖實力」，致力與世界各國在不同領域合作，並尋求有意義參與各國際組織。

他表示，香港近來局勢令人擔憂，台灣民眾支持香港人民追求民主自由，也更加珍視現今得來不易的民主及自由的生活方式，深刻認知「一國兩制」是不可行的。他誠盼蘇格蘭及各理念相近國家，持續堅定支持台灣民主及有意義參與國際組織。

酒會上播放「勇敢自信，世界同行」國慶文宣影片外，並特別安排蘇格蘭青少年風笛手在市議會大門迎賓。酒會現場另有愛丁堡市音樂學校（The City of Edinburgh Music School）爵士樂隊演奏台灣及蘇格蘭民謠。

旅蘇的台灣當代藝術家汪思廷在酒會現場展示創作，令現場觀眾耳目一新。為呈現兩地文化特色，酒會備有鹹酥雞、刈包等台式小吃及燻鮭魚、羊肉餡布丁等蘇格蘭名菜，最後在悠揚的風笛送客樂聲中劃下句點。（編輯：郭中翰）1081010