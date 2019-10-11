駐美代表處國慶酒會 美眾議長賀電讚許雙邊友好

（中央社記者江今葉華盛頓10日專電）駐美代表處今天舉辦中華民國108年國慶酒會，美國眾議院議長裴洛西也代表美國國會，特別發賀電給總統蔡英文慶祝國慶，她並期望美台繼續合作，加深雙邊友好。

駐美代表處今天在雙橡園舉辦中華民國108年國慶酒會，會上特別宣讀裴洛西（Nancy Pelosi）的賀電。這封給「中華民國總統蔡英文」的賀電中，裴洛西表示，代表美國國會在中華民國（台灣）108年國慶日向您與台灣人民致上熱切問候。

裴洛西指出，在友誼、相互尊重與合作的基石上，美台有著不可動搖的紐帶。這條紐帶已經持續數十年。

她表示，在紀念台灣關係法40週年，以及美國眾議院剛通過、兩黨支持的「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）之際，我們重申美國對台灣人民的基本權利和共同的民主價值觀。

裴洛西期待美台持續合作，加深雙邊友好聯繫，並推動台灣子孫後代更加和平與繁榮的未來。

美國在台協會主席莫健（James Moriarty）致詞時表示，在慶祝台灣關係法生效40年之際，對於中國高度施加於台灣的政治、經濟與軍事壓力卻令人高度擔憂。上個月，中國就策動台灣2個太平洋友邦轉向。

他重申美方一貫立場表示，這是改變現狀的做法，威脅區域數十年來和平、穩定與發展。美方反對片面改變現狀，也會堅持兩岸在雙邊人民可接受的情況下，和平對話解決分歧。他也指出，中國應當重新恢復對話，台海兩岸應當以耐心、彈性與創造性找出能相互往來的方式。

駐美代表高碩泰會後接受訪問時表示，藉著國慶的機會轉達對台美關係的願景與欣慰，這是很多互信的累積。透過共同努力反映在今年2019年，一整年從軍售、安全、投資、貿易與民間貿易、科技、教育文化交流都有讓人振奮的消息。

除了莫健外，也邀請包括友邦駐美國及駐美洲國家組織（OAS）大使暨各國駐美官員、主流社會及僑界領袖等與會，近1500人共同歡慶中華民國國慶。

今年還特別請來2016年雞尾酒世界冠軍詹佳恩現場精心調製特色雞尾酒。來自宜蘭的台灣噶瑪蘭的威士忌冰淇淋，也讓上千嘉賓不僅能喝到世界級大獎的純釀，也能享受全新的口感。

印有「TRA@40」意象、台灣味十足的紅豆餅與寶島造型的鳳梨酥，美味的台灣小吃，讓不少嘉賓再次感受到台灣聞名的美食。（編輯：王永志）1081011