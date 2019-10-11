現身網路節目 蘇貞昌籲守住民主守住雙十國慶

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）行政院長蘇貞昌現身「眼球中央電視台」的國慶晚會節目，以輕鬆方式與現場人士互動，並拿出與新疆再教育營同款的藍色外套，藉此提醒大家，一定要守住台灣的自由、民主，守住雙十國慶。

「眼球中央電視台」是以模仿中國央視等方式，製作諷刺、評論時事的網路節目。蘇貞昌今天透過臉書、LINE官方帳號分享「眼球中央電視台」昨天播出的雙十國慶晚會節目。

蘇貞昌發文表示，歡迎大家收看網友自辦的國慶晚會，「也請大家珍惜，不必提早9天過國慶，唱歌走音、直笛吹成這樣，也不怕被抓去再教育的自由空氣」。

蘇貞昌以中華民國最高行政首長的身分出席「眼球中央電視台」的節目預錄，祝福中華民國生日快樂。他在節目中表示，過去常有人說，台商都是用腳投票，但今年台商帶了約6000億回來台灣投資，這是「我們中華民國第一個勝利」。

其次，他說，非洲豬瘟病毒肆虐，在重災區的大媽，為了搶一塊生豬肉，可以幾個人「活生生把它撕成好幾塊」。不過，在台灣，全國用力防止，讓非洲豬瘟病毒阻絕於境外，所以目前還有滷肉飯可吃，端午節也還可以吃肉粽，這是另一項勝利。另外，在遵守憲法、尊重公投結果之下，台灣也成為同性婚姻合法化的國家。

蘇貞昌接著話鋒一轉表示，帶了一個禮物要送給節目主持人「視網膜」。他打趣地說，這件外套跟新疆再教育營是同一款式，而且衣服上縫有國家機器的追蹤器，他也強調，在台灣穿這樣的衣服走來走去，呼吸自由的空氣，想想重災區被禁錮、失去自由的人民，那更是有意義。

他更提醒，自由民主不是天上掉下來，「我們一定要努力守得住、一定要盡力守住，否則國慶到底是10月10號還是10月1號，那就很難講了」。（編輯：紀淑芳）1081011