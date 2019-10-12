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蔡總統連任新北市競總地點底定 12/1成立

最新更新：2019/10/12 20:31
總統蔡英文力拚連任，新北市競選總部將落腳板橋區縣民大道上某家具行（左側），預計12月1日正式成立，對面新光大樓（右側）內則設有競選辦公室。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年10月12日
總統蔡英文力拚連任，新北市競選總部將落腳板橋區縣民大道上某家具行（左側），預計12月1日正式成立，對面新光大樓（右側）內則設有競選辦公室。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年10月12日

（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市為全國最大票倉，爭取連任的總統蔡英文新北市競選總部地點底定，各組織架構將於國慶連假過後進駐競選辦公室，位於板橋的新北競總也將陸續裝潢，預計12月1日成立。

「2020蔡英文總統連任新北市競選總部」執行副總幹事兼辦公室主任李建興，今天下午接受中央社訪問時，做以上表示。

他指出，蔡總統的新北市競選總部地點已選好，位於板橋區縣民大道二段某家具行，近日請業者將家具搬出後，下週就可開始裝潢，並懸掛競選看板。

李建興說，配合全國競總的規劃，新北市競選總部預計12月1日成立，但相關競選事務已啟動，國慶連續假期過完，組織架構開始進駐位於競選總部對面、設於新光大樓內的競選辦公室。

他表示，新北市競總主委將由民進黨新北市黨部主委余天擔任，榮譽主委則包括前行政院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、前台北縣長尤清；立委吳秉叡將擔任總幹事，執行總幹事為新北市議員陳文治。

李建興指出，民進黨新北市議會黨團總召何博文擔任決策委員會總召，黨籍新北市（含台北縣）歷屆立委擔任總部副主委，黨籍歷任台北縣議員、歷任與現任新北市議員擔任副總幹事。

李建興說，由於組織戰要綿密與深入，包括新北後援會總會長由現任新北市小英之友會總會長張秋海擔任。近日新北市各區的後援會與顧問團開始啟動輔選，包括新北市黨部成員與競總人員將陸續進駐競辦，同時與黨籍各立委參選人成立選區聯合競選總部，以共同文宣出擊。（編輯：戴光育）1081012

總統蔡英文新北市競選總部執行副總幹事李建興12日受訪表示，配合蔡總統全國競總規畫，新北競總預計12月1日在板橋成立，但相關競選事務皆已啟動，國慶連假過完，組織架構就會開始進駐位於新北競總對面、新光大樓（圖）內的競選辦公室。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年10月12日
總統蔡英文新北市競選總部執行副總幹事李建興12日受訪表示，配合蔡總統全國競總規畫，新北競總預計12月1日在板橋成立，但相關競選事務皆已啟動，國慶連假過完，組織架構就會開始進駐位於新北競總對面、新光大樓（圖）內的競選辦公室。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年10月12日
2020蔡英文總統連任新北市競選總部執行副總幹事李建興12日表示，總統蔡英文的新北競總地點已敲定落腳在板橋區縣民大道某家具行，近期將請業者將家具搬出，下週就可開始裝潢。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年10月12日
2020蔡英文總統連任新北市競選總部執行副總幹事李建興12日表示，總統蔡英文的新北競總地點已敲定落腳在板橋區縣民大道某家具行，近期將請業者將家具搬出，下週就可開始裝潢。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年10月12日
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