公民假日論壇罷韓 綠民代郭粉聲援

（中央社記者程啟峰高雄13日電）公民假日論壇今天下午在高雄市三民公園登場，現場設罷韓攤位受理罷免高雄市長韓國瑜，部分郭粉到場聲援力挺，多名民進黨民代也到場輪番上台發言相挺。

「Wecare高雄」與「公民割草行動」等公民社團6月底展開罷免韓國瑜行動，不少綠營民代也聲援協助受理民眾連署罷免。「Wecare高雄」發起人尹立日前指出，罷免韓國瑜連署書已經達標，統計已有30萬份，但連署行動仍將持續。

公民假日論壇現場有「Wecare高雄」、「公民割草行動」社團人員力挺外，還有數名郭粉到場力挺，他們也到場舉牌力挺郭台銘選總統。包括民進黨立委李昆澤、許智傑、市議員黃文益、鄭孟洳、林智鴻及高閔琳輪番上台發言聲援罷韓行動。

為防範有人鬧場，警方也派員到場全程維安，但活動傍晚平和落幕，無人鬧場。

依公民割草行動提供資料，罷免程序分提議、連署、投票三階段。提議是1%公民數即第一階段要有2萬2800份提議書；第二階段盼能達到30萬連署目標（以剔除不合格者），連署提議書要到市長就職一週年後才能提出。第三階段等宣告罷免案成立才會辦理投票，選民數要有公民數的1/4，以高雄市去年底選舉公民228萬，罷免投票通過門檻約58萬票。（編輯：林沂鋒）1081013