日相國慶賀電遭質疑 謝長廷：賀電當然是真的

駐福岡辦事處4日在中華民國108年國慶酒會會場公布日本首相安倍晉三賀電，對於首相官邸方面說沒發出賀電，駐日代表謝長廷（前）14日在立法院受訪表示，「賀電當然是真的」。中央社記者范正祥攝 108年10月14日

（中央社記者范正祥台北14日電）駐福岡辦事處4日在中華民國108年國慶酒會會場公布日本首相安倍晉三賀電，卻遭日本官房副長官岡田直樹公開否認有發此賀電。駐日代表謝長廷今天在立法院受訪表示，「賀電當然是真的」。

謝長廷今天現身立法院，他告訴媒體，是來拜訪立法院長蘇嘉全，主要因為蘇嘉全是立法院台日交流聯誼會會長，談國會交流問題，同時也報告最近台日關係。

面對媒體追問安倍晉三賀中華民國國慶遭質疑賀電是真是假，謝長廷說，賀電當然是真的。

對於日方說沒發出賀電，謝長廷表示，沒有辦法替日本解釋，「但是日本這樣回答也對」。

謝長廷表示，尊重日本的回答，他說，不矛盾。

談及國慶賀電，謝長廷說，「最著急的應該是中方」。

謝長廷指出，「變成我們在替中方找『答案』」，他無奈地說，「我們是很奇怪」。

此外，對於媒體追問有沒有證據可以證明，謝長廷說，「友人替我們爭取到這賀電，我們是要保護的，不能出賣。」（編輯：蘇志宗）1081014