張忠謀：美中貿易達初步協議 川普去APEC可能性增

總統蔡英文（左）14日上午在總統府召開記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀（右）再度出任APEC領袖代表，兩人握手致意。中央社記者吳家昇攝 108年10月14日

（中央社記者葉素萍台北14日電）台積電創辦人張忠謀今年再度出任APEC經濟領袖會議代表。張忠謀說，美中貿易戰近期達成初步協議，他認為美國總統川普參加APEC的可能性增加，如川普出席的話，兩人一定會見面。

至於打算與中國領導人習近平談什麼，張忠謀說，他會見到習近平，但到現在為止，還沒什麼計畫要談什麼。

今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議，11月16、17日將在智利聖地牙哥舉行，蔡總統上午在總統府召開記者會，宣布由張忠謀再度出任領袖代表。

張忠謀在前總統陳水扁執政時期，曾擔任APEC領袖代表；蔡總統2018年也委派他擔任台灣的APEC領袖代表，今年是他第三度擔任APEC領袖代表。

張忠謀去年參加APEC領袖峰會時，曾與美國副總統彭斯（Mike Pence）見面，媒體詢問張忠謀，這次是否有規劃與美國總統川普見面，若見面，會向川普表達哪些議題。

張忠謀說，川普會不會參加APEC峰會，還是一個問題，在3天以前，他認為川普「不參加的可能性大於參加的可能性」，但是，10月11日美國與中國達成初步的貿易協議，並且說可能在4、5週當中達成更進一步協議。

張忠謀表示，這4、5週剛好跟APEC會議日期吻合，所以今天他認為川普總統「參加的可能性增加了」，但是，「還是一個問題」。

他說，自己第一次參加APEC峰會時，跟美國布希總統有非常親切的見面會，自己去年與彭斯有很好的會談，他希望這次川普能夠去；假如川普去的話，他一定會見到川普，並告訴川普，他是川普的房客，還曾在川普大廈電梯裡頭見過川普，「當然那個時候他還不是總統」。

張忠謀的夫人張淑芬也提到之前參加APEC峰會的經驗。她說，自己跟與會國家的總統、總統夫人相處都很愉快，彭斯夫人是藝術家，彭斯夫人也知道她的作品，兩人可以談的話題更多；張淑芬說，很多夫人對藝術、慈善都有涉獵，今年會有很多話題可以談。

張忠謀則補充，第一次跟第二次參加峰會有共同因素，就是日本首相安倍的太太，這次她應該也會去吧。（編輯：林孟汝）1081014