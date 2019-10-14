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APEC峰會扛重任 蔡總統宣布張忠謀再任領袖代表[影]

最新更新：2019/10/14 10:41
今年APEC經濟領袖會議11月16、17日將在智利舉行，總統蔡英文（右）14日上午召開記者會，宣布領袖代表由台積電創辦人張忠謀（左2）擔任。 中央社記者吳家昇攝 108年10月14日
今年APEC經濟領袖會議11月16、17日將在智利舉行，總統蔡英文（右）14日上午召開記者會，宣布領袖代表由台積電創辦人張忠謀（左2）擔任。 中央社記者吳家昇攝 108年10月14日

（中央社記者葉素萍台北14日電）今年APEC經濟領袖會議，11月16、17日將在智利舉行，總統蔡英文今天上午召開記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀再度出任領袖代表。

今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議，11月16、17日將在智利聖地牙哥舉行。

蔡總統上午親自在總統府召開記者會，宣布張忠謀出任領袖代表。

張忠謀在前總統陳水扁執政時期，曾擔任APEC領袖代表；蔡總統2018年也委派他擔任台灣的APEC領袖代表，而今年是他第三度擔任APEC領袖代表。（編輯：楊凱翔）1081014

影片來源：presidentialoffice YouTube頻道
總統蔡英文（左）14日上午在總統府召開記者會，公布本屆亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表由台積電創辦人張忠謀（右）擔任，張忠謀發表談話。中央社記者吳家昇攝 108年10月14日
總統蔡英文（左）14日上午在總統府召開記者會，公布本屆亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表由台積電創辦人張忠謀（右）擔任，張忠謀發表談話。中央社記者吳家昇攝 108年10月14日
今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議，11月16、17日將在智利聖地牙哥舉行，總統蔡英文（中）14日上午宣布由台積電創辦人張忠謀（左）再度出任領袖代表。右為張忠謀妻子張淑芬。中央社記者吳家昇攝　108年10月14日
今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議，11月16、17日將在智利聖地牙哥舉行，總統蔡英文（中）14日上午宣布由台積電創辦人張忠謀（左）再度出任領袖代表。右為張忠謀妻子張淑芬。中央社記者吳家昇攝　108年10月14日
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