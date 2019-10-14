離梵前彌撒 陳建仁替艱困處境華人教友祈禱

副總統陳建仁（左2）14日在駐教廷大使李世明（左1）陪同下，參加由神父邱琮傑（右2）、王秉鈞（中）在教廷聖伯多祿小堂舉辦的清晨彌撒，為環保與永續發展祈禱。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩梵蒂岡傳真 108年10月14日

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡14日專電）副總統陳建仁今天清晨7時到教廷聖伯多祿大教堂望彌撒，在禱告中除了祈求天主降福台灣人民外，也祈求天主降福給那些艱困處境下的華人教友，能早日過正常的信仰生活。

彌撒主題是為環保與永續發展祈禱，呼應教宗之前為亞馬遜雨林危機舉辦的世界主教會議。

陳副總統伉儷在彌撒中響應教宗方濟各對環境保護的呼籲，祈求天主祝福普世教會與教宗，也賜給人類尊重大自然環境的智慧，能與萬物和諧共處。

陳副總統彌撒後在臉書（Facebook）表示，他除了衷心祈求天主降福台灣人民，為台灣的民主發展、宗教自由、經濟繁榮、社會祥和祈禱外，並祈求天主降福予那些正處於困難時期、艱困環境下的華人教友，期盼他們早日過正常的信仰生活，達到地方教會與普世教會的共融與合一。

彌撒由邱琮傑、王秉鈞兩位神父主持。邱琮傑是長期在教廷服務的台灣籍神父，80歲的王秉鈞則是來台奉獻超過半世紀的義大利神父，他去年獲得中華民國身分證，能說流利的中文與台語。

舉行彌撒的「聖多祿小堂」（Chapel of St. Peter）具有特殊意義，後方2公尺處就是耶穌門徒、首位教宗聖伯多祿的靈寢（墓），是大殿內最接近聖伯多祿的地點。天主教徒認為接近聖人遺骸可獲得祝福。

教宗方濟各憂心亞馬遜雨林大火與生態破壞，10月6日邀集9個亞馬遜雨林區主教舉行3週的會議，這是首度以亞馬遜為主題的主教會議（Synod），展示教宗對環境保護的高度關切。

陳副總統夫婦清晨在聖伯多祿大教堂望彌撒後，上午搭機返國。（編輯：郭中翰）1081014

彌撒由義大利籍神父王秉鈞（左）主持，80歲的他來台奉獻50幾年，去年獲得台灣身分證。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩梵蒂岡傳真 108年10月14日