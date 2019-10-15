官員投書印尼媒體 籲支持台灣參與國際刑警組織

中華民國駐印尼代表陳忠及內政部警政署刑事警察局長黃明昭近日投書印尼媒體指出，因政治因素拒絕台灣參與國際刑警組織大會，將是打擊國際犯罪的一大漏洞。（駐印尼代表處提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 108年10月15日

（中央社記者石秀娟雅加達15日專電）國際刑警組織年度大會今天登場，中華民國駐印尼大使陳忠及內政部警政署刑事警察局長黃明昭近日投書印尼媒體指出，因政治因素拒絕台灣參與，將是打擊國際犯罪的一大漏洞。

國際刑警組織（INTERPOL）第88屆大會今天在智利舉行，台灣在一月致函國際刑警組織主席金正陽（Kim Jong-yang），訴求以觀察員身分參與大會並使用全球警察通訊系統，至今未獲回應。

中華民國駐印尼代表處今天透過新聞稿表示，陳忠指出，台灣的參與對打擊跨國犯罪十分重要，去年台灣與印尼警方合作，在印尼巴淡島（Batam）查獲漁船走私1公噸的安非他命。這展現出台灣偵查、防治跨國犯罪的能力與意願。

陳忠指出，可惜目前因為政治因素，台灣被排除在國際刑警組織之外，這樣不合理的政治阻撓，甚至阻礙了其他國家與台灣在警政合作上的意願。

黃明昭在投書中表示，台灣無法參與聯合國毒品暨犯罪辦公室與國際刑警組織的會議，無法即時獲取國際刑警組織「I-24/7全球警察通訊系統」及「遭竊及遺失旅行證件（SLTD）資料庫」分享的情資，更無法參加教育訓練等活動，恐將成全球反毒、治安及反恐聯防網的重大漏洞。

黃明昭說，儘管面對艱鉅環境，台灣警察仍不遺餘力，成功破獲多起跨國犯罪。台灣雖積極透過雙邊管道，盼取得最新犯罪資訊，仍有許多國家礙於政治考量不願配合。

陳忠、黃明昭均指出，維護全球治安的需求及社會正義應凌駕地域、種族、政治的藩籬，籲請印尼及各國支持台灣的訴求。

代表處新聞稿表示，投書獲得多家印尼主流媒體報導，充分顯示出印尼媒體界支持台灣的力度。（編輯：馮昭）1081015