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邁阿密市辦台灣日 盼增台美交流

最新更新：2019/10/16 07:34

（中央社記者江今葉華盛頓15日專電）佛羅里達州邁阿密市政府今天舉辦「台灣日」茶會，市長斯瓦瑞茲親自到場祝賀，歡慶台灣關係法40週年，也期盼增進台美交流，聯繫情誼。

邁阿密市政府今天與駐邁阿密台北經濟文化辦事處在邁阿密市政廳聯合舉辦「台灣日」（Taiwan Day）茶會，邁阿密市市長斯瓦瑞茲（Francis Suarez）、市府官員與議會成員、僑領、商界代表超過200人與會，歡慶台灣關係法40週年。這也是邁阿密市政廳首度舉辦台灣日活動。

邁阿密經文處處長錢冠州表示，台灣與美國關係密切，台灣是美國第11大經貿夥伴，也是佛州在亞洲第6大出口市場，今年適逢台灣關係法立法40周年，也是邁阿密市與高雄市締結姊妹市關係32周年，邁阿密經文處感謝當地政府的支持，期望未來能繼續與邁阿密市市政府及當地政、商各界合作促進雙邊經貿與文化交流，共創雙贏。

邁阿密市市政經理龔薩雷茲（Emilio Gonzalez）與市議會副議長高特（Wifredo Gort）代表市府與議會致詞時表示，台灣政治民主、社會自由已成為發展中國家典範，台美兩國共享民主、自由、人權等普世價值也是雙邊關係歷久彌新基礎。該市珍惜與高雄市姐妹市關係，也期盼雙邊情誼永續長存。（編輯：高照芬）1081016

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