嚴德發：高教機與戰機升級各有團隊 人力不衝突

（中央社記者王承中台北16日電）國防部長嚴德發今天表示，F-16A/B戰機構改案跟新式高教機是兩回事，各有自己的團隊，人力不會有衝突，構改案已克服相關問題，可在民國112年完成F-16A/B戰機性能提升。

空軍142架F-16A/B戰機正在漢翔升級為F-16V，但立法院預算中心日前發布評估報告指出，戰機出廠時程延宕，若進度恢復不如預期，恐對台灣空防戰力產生影響。外界質疑，F-16A/B戰機構改延宕，是因為負責的漢翔公司將心力放在新式高教機。

嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會前受訪表示，構改案跟高教機是兩回事，高教機目前是首架機的組裝，還未進行量產，有自己的團隊。F-16A/B戰機構改案有另外的專案團隊，兩者的人力不會有衝突，且漢翔現在也已補充200名人力。

嚴德發指出，F-16A/B戰機構改案進度延宕是因為之前有發生一些非計畫性、工程上的困難窒礙，但在空軍整合美商洛馬、專案團隊，在漢翔及美方相關人員的協助下，已克服問題，進度逐漸趕上，可在民國112年如期、如質完成性能提升。

另外，嚴德發表示，空軍現有戰機有能力進行聯合防空捍衛空防，今年3月發生中共軍機逾越海峽中線，空軍也應處得宜，空軍捍衛空防沒有問題，請民眾放心。

空軍司令部稍早發布新聞稿表示，高教機專案是為落實國機國造政策，委由漢翔研製生產，而F-16A/B戰機構改案執行初期，發生非計畫性故障改正時程，致使進度不如預期，兩者間並無關聯、相互影響，也無產生衝突。

空軍司令部指出，為使構改符合專案計畫進度，已積極協調美方與漢翔公司，藉由專案團隊研討，克服初期構改窒礙，精進構改流程及加速出廠作業，全案可依計畫期程如質於112年完成。

空軍司令部表示，為因應F-16A/B戰機構改案執行，已調整主力戰機部隊任務賦予，並配合各式防空部隊輪值，可有效維護空防戰力，籲請民眾放心。（編輯：蘇志宗）1081016