蔡總統：看見綠能具體成果 有信心達成2025目標

（中央社記者廖禹揚台北16日電）台灣國際智慧能源週等3展今天聯合開幕，總統蔡英文致詞表示，過去3年多來的能源轉型開始看到成果，這些具體進度，讓政府更有信心能在2025年達到綠能占比20%的目標。

蔡總統上午出席台北國際電子產業科技展、台灣國際人工智慧暨物聯網展、台灣國際智慧能源週聯合開幕典禮致詞表示，這次3展同期展出，展現台灣智慧能源與科技產業的完整供應鏈及創新動能，也能讓遠道而來的各國外賓看到台灣產業發展的實力，是一件值得驕傲的事。

蔡總統提到，台灣第一座離岸風場上週正式完工，是台灣再生能源發展的重要里程碑，未來將結合政府與民間資源，加強物聯網、人工智慧創新產業鏈結，吸引外資加碼投資台灣，為台灣產業發展注入新活水。

蔡總統也說，在政府與民間合作下，過去3年多來的能源轉型工作開始看到成果，上週完工的離岸風場每年預計可供應12.8萬戶家庭用電，離岸風電產業未來預估可創造新台幣1.2兆元產值，並帶來1兆元的投資及2萬個工作機會。

此外，總統說，全國最大的地面型光電場也在彰濱工業區完工，彰濱同時具有陸域風機及太陽光電，每年總發電量將超過3.4億度，可供應近10萬戶家庭用電，帶動減碳量達19萬公噸。

蔡總統指出，太陽光電總發電量去年已達到27.3億度，在今夏尖峰時的貢獻甚至相當一座核電廠，這些具體進度都讓政府有信心能在2025年達到綠電占比20%的目標。

蔡總統表示，做為一個外銷導向國家，能不能提供充足綠電，將是產業深耕台灣、放眼世界的重要關鍵；除了發電，也希望應用半導體優勢，鼓勵智慧用電，以這些方向吸引外資加碼投資，為產業發展注入新活水。（編輯：謝佳珍）1081016