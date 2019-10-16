臉書因應台灣總統大選 提3大面向維護公正

Facebook（臉書）16日在台灣舉辦公正選舉行動日活動，Facebook台灣公共政策經理陳奕儒（圖）說，將持續與政府、公民團體及選舉相關組織合作，以保護台灣選舉的完整性。（Facebook提供）中央社記者吳家豪傳真 108年10月16日

（中央社記者吳家豪台北16日電）Facebook（臉書）今天宣布，因應台灣即將到來的總統大選，Facebook提出一系列相對應措施，針對「維護選舉公正」、「打擊不實訊息」、「促進全民參與」3大面向展開多項準備工作。

Facebook今天在台灣舉辦「Facebook Election Day公正選舉行動日」活動，說明Facebook在台灣選舉期間所採取的措施，吸引超過100名政府相關工作者、民間組織工作者及學者到場。行政院政務委員羅秉成於會中分享建立公平與公正選舉的重要性，並肯定Facebook在選舉議題上的投入。

Facebook台灣公共政策經理陳奕儒表示，Facebook在全球各地選舉採取多面向的措施，面對台灣即將到來的重要選舉，Facebook不容許平台受到有心人士操弄，更極力杜絕不當選舉內容出現在平台上。

陳奕儒強調，Facebook將投入專門的資源，確保選舉的公平公正，致力阻止不實訊息擴散，期望平台發揮正向價值。Facebook也將持續與政府、公民團體及選舉相關組織合作，廣納各方意見，以保護台灣選舉的完整性。

Facebook持續在「維護選舉公正」投入許多努力，針對選舉其中一項最重要的措施是即將在台灣推出「政治廣告透明工具」，任何廣告主在Facebook上刊登選舉或政治廣告前，都必須經過身分和所在地的驗證，用戶也可在Facebook檢視廣告主的身分及其所刊登的廣告資訊。

自2018年開始，Facebook陸續在全球增加至3萬人負責平台安全，並成立「跨部門台灣選舉專案小組」，成員來自Facebook公共政策、網路安全、法務、平台管理以及潛在威脅分析等團隊，透過發現問題、即時解決，確保選舉平穩且有效進行。

在「打擊不實訊息」方面，Facebook已在台啟動第三方事實查證計畫，透過與台灣事實查核中心合作，全力遏止不實資訊擴散。Facebook也將首次以「打擊不實資訊」為主題，在台灣舉行Facebook黑客松，集結大學生、開發者及新聞從業人員的創意，運用Facebook平台上的工具，激盪出對抗不實資訊的工具與解決方法。此外，Facebook在今年第1季主動移除平台上22億個假帳號。

Facebook指出，長期而言，「促進全民參與」是保持選舉順暢進行很重要的一環，Facebook今年首度移師台灣舉辦新聞素養工作小組會議，與來自亞太區40多名新聞從業人員及專家學者共同營造一個健康的新聞生態系統。日前更在台舉辦「選舉工作坊」，教育超過90名來自媒體及新聞從業人員，包含如何運用Facebook上的工具製作有價值的新聞內容。（編輯：林興盟）1081016