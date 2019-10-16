彰化順澤宮贈送冠軍帽 祝蔡總統高票當選

總統蔡英文（右2）16日到彰化埔鹽鄉順澤宮上香，廟方贈送因挪威三鐵選手艾登戴著奪冠爆紅的「冠軍帽」，蔡總統戴上帽子、比出手勢，跟民眾一起合影留念。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年10月16日

（中央社記者吳哲豪彰化16日電）總統蔡英文今天到彰化埔鹽鄉順澤宮上香，廟方贈送因挪威三鐵選手艾登戴著奪冠爆紅的「冠軍帽」，祝福總統高票當選，蔡總統也戴上帽子與廟方人員合影，呼籲票投民進黨。

挪威三鐵選手艾登奪冠，頭上所戴的埔鹽鄉順澤宮「冠軍帽」爆紅，許多民眾都跑到順澤宮索取帽子，國慶連假時每天都有人排隊要索取冠軍帽，艾登也已經允諾，11月將來到彰化為彰化田中馬拉松活動領跑，且會到順澤宮還願，感謝順澤宮供奉的玄天上帝保佑。

蔡總統今天下午在內政部長徐國勇、民主進步黨立法委員洪宗熠以及埔鹽鄉長許文萍等人陪同下到順澤宮上香，彰化縣長王惠美也特別來到順澤宮陪蔡總統參拜，但隨即離開。

順澤宮特別贈送冠軍帽給蔡總統，預祝蔡總統在接下來的總統大選高票當選，蔡總統也立即戴上冠軍帽和在場民眾合影留念；蔡總統說，有了冠軍帽加持，她對選舉更有信心，也要利用這個機會向大家說明，台灣受到大陸的威脅越來越大，但台灣因為有主權，因此擁有民主自由，呼籲台灣人要守住主權。

蔡總統指出，要守住主權，國防要做好，也要跟國際的每個國家做好朋友；美、英等世界上主要的民主國家都跟台灣關係良好，這些國家支持台灣是因為台灣有民主自由，台灣人有決心保護自己的主權，2020年總統選舉，她要呼籲大家踴躍出來投票，用手中的選票展現決心，告訴世界台灣人有決心守護主權。（編輯：洪學廣/吳協昌）1081016