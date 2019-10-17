林口新創園區啟用 蘇揆加碼投資抵減稅捐利多

（中央社記者王鴻國新北17日電）行政院長蘇貞昌今天主持林口新創園區啟動儀式，對園區進駐132家國內外加速器及新創業者的績效表示肯定，並宣布林口影視及新創文創等5大基地投資可抵減稅捐15%等利多。

林口新創園區（Startup Terrace）今天舉行啟動儀式，蘇貞昌及經濟部長沈榮津、內政部次長花敬群、科技部次長許有進、國發會副主委鄭貞茂等人都出席。啟動儀式由九天民俗技藝團揭開序幕，並藉由 Link啟動儀式象徵點亮林口、鏈結台灣與國際。

蘇貞昌致詞指出，中央於106年出錢出地在林口興建3500戶台北世大運選手村，賽後將選手村轉型為2500戶社會住宅，以及由經濟部與相關部會利用其他空間設立「林口新創園」，因為對進駐事業提供優質的一站式服務及租金減免優惠，成功吸引國內外新創事業進駐。

蘇貞昌現場加碼宣布利多指出，他上個月底剛批定「有利林口新市鎮產業減稅措施」並自10月4日生效，提供給新市鎮五大區約180公頃土地發展數位經濟及影視文創等產業，同時享有投資抵減營所稅15%；而國發會的「創業天使投資方案」，額度也由新台幣10億元加碼至20億元，希望扶植新創，帶動投資，做出更好的成績。

蘇貞昌強調，林口新市鎮50年前定調開發，但20年前，他擔任台北縣長當時，林口仍是荒煙蔓草，草比人高且土地棄置醫療廢棄物，但他任內把500公頃「林口新市鎮」建設起來，如今，林口新市鎮已成高樓大廈林立，交通便利，生活機能完善的現代新市鎮，顯示規劃要有遠見、決策要有魄力、執行要有效率，才能造福國人、發展地方。

經濟部表示，去年正式啟動「林口新創園」計畫，向內政部承租林口世大運選手村4處空間約1萬5000坪面積，打造適合新創團隊辦公、住宿及實驗的工作場域，自去年12月開始招商，目前已有10國共132家國內外新創業者及國際加速器進駐，包括亞馬遜Amazon Web Services（AWS）也與經濟部合作，在此共同成立「亞馬遜AWS聯合創新中心」。（編輯：方沛清）1081017