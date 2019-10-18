日相安倍謝台灣關懷哈吉貝災情 推友挺兩國友好

（中央社記者楊明珠東京18日專電）日本受到今年第19號颱風哈吉貝的影響，災情慘重。總統蔡英文13日在推特發文表達慰問，日本首相安倍晉三今天在推特發文感謝台灣老朋友們慰問。有許多推友留言力挺台日友好。

安倍今天在推特貼上蔡總統關懷日本颱風災情的推文，並以日文和中文發文：「非常感謝真心的慰問，我們正在全力以赴救災及復健。台灣老朋友們的慰問令我們感受到台灣此時此刻與我們同在。台灣對我們而言是共有基本價值觀的重要夥伴及友人。」

安倍推文發出後，日本產經新聞即刻報導此事。不少推友陸續在安倍推特留言，包括「台日友好」、「日本要珍惜台灣」、「台灣不只是一般的朋友，而是像兄弟一樣」。

有推友要求日本政府正視台灣的存在，寫道：「台灣是與日本共享同樣價值觀的重要夥伴，是重要的友人。請在國會堂堂正正地說出此事，或許媒體不報導，但就是有發言。打開潘朵拉盒子最後出現的『希望』，東亞如果是潘朵拉的盒子，那麼『希望』就是台灣。」

此外，還有推友寫道：「請努力與台灣恢復邦交，如果恢復邦交有困難的話，可制訂像美國所制訂的台灣旅行法那樣的法律，對抗中國的威脅，加強美日台合作」。

颱風哈吉貝12日在日本靜岡縣伊豆半島登陸，猛烈風雨造成人員傷亡與財產損失。

蔡總統得知後，相當關心，13日上午在推特上表示誠摯的關心，並在當日一個會談場合向「日本台灣交流協會」代表沼田幹夫當面表達關懷，也透過外交部向日方致上慰問與協助的意願，希望受災區域能儘速復原，日本的朋友都能平安。

根據日本放送協會（NHK）自行統計報導，颱風哈吉貝在日本肆虐，已知造成77人死亡、9人失蹤、372人受傷。68條河川有125處潰堤氾濫。（編輯：陳永昌）1081018