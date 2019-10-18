日相安倍謝台灣關懷哈吉貝災情 推友挺兩國友好
最新更新：2019/10/18 11:02
颱風哈吉貝重創日本，首相安倍晉三推文感謝總統蔡英文代表台灣的慰問並願隨時準備提供幫助。（圖取自twitter.com/AbeShinzo）
（中央社記者楊明珠東京18日專電）日本受到今年第19號颱風哈吉貝的影響，災情慘重。總統蔡英文13日在推特發文表達慰問，日本首相安倍晉三今天在推特發文感謝台灣老朋友們慰問。有許多推友留言力挺台日友好。
安倍今天在推特貼上蔡總統關懷日本颱風災情的推文，並以日文和中文發文：「非常感謝真心的慰問，我們正在全力以赴救災及復健。台灣老朋友們的慰問令我們感受到台灣此時此刻與我們同在。台灣對我們而言是共有基本價值觀的重要夥伴及友人。」
安倍推文發出後，日本產經新聞即刻報導此事。不少推友陸續在安倍推特留言，包括「台日友好」、「日本要珍惜台灣」、「台灣不只是一般的朋友，而是像兄弟一樣」。
有推友要求日本政府正視台灣的存在，寫道：「台灣是與日本共享同樣價值觀的重要夥伴，是重要的友人。請在國會堂堂正正地說出此事，或許媒體不報導，但就是有發言。打開潘朵拉盒子最後出現的『希望』，東亞如果是潘朵拉的盒子，那麼『希望』就是台灣。」
此外，還有推友寫道：「請努力與台灣恢復邦交，如果恢復邦交有困難的話，可制訂像美國所制訂的台灣旅行法那樣的法律，對抗中國的威脅，加強美日台合作」。
颱風哈吉貝12日在日本靜岡縣伊豆半島登陸，猛烈風雨造成人員傷亡與財產損失。
蔡總統得知後，相當關心，13日上午在推特上表示誠摯的關心，並在當日一個會談場合向「日本台灣交流協會」代表沼田幹夫當面表達關懷，也透過外交部向日方致上慰問與協助的意願，希望受災區域能儘速復原，日本的朋友都能平安。
根據日本放送協會（NHK）自行統計報導，颱風哈吉貝在日本肆虐，已知造成77人死亡、9人失蹤、372人受傷。68條河川有125處潰堤氾濫。（編輯：陳永昌）1081018
請繼續往下閱讀