為印花稅廢止後配套奔走 黃珊珊拜會朝野立委

（中央社記者郭建伸台北18日電）行政院日前通過廢止印花稅並送交立法院審查，由於涉及地方財政問題，台北市副市長黃珊珊今天赴立法院拜會朝野黨團立委，希望能廢止印花稅同時，能有法制化配套措施。

黃珊珊原本是親民黨台北市議員，16日辭去議員職務轉任台北市副市長，今天她特別到立法院奔走，接連拜會朝野各黨團及多名立委。由於今天剛好是黃珊珊生日，她中午也到親民黨立法院黨團辦公室小憩，在「娘家」吹蠟燭切蛋糕。

黃珊珊今天陸續拜會國民黨立院黨團總召曾銘宗、民進黨立院黨團總召柯建銘、時代力量立院黨團總召黃國昌、親民黨立院黨團總召李鴻鈞、民進黨立委何志偉、國民黨立委蔣乃辛、林奕華、賴士葆、李彥秀等人。

黃珊珊指出，印花稅若廢止，各地方政府都直接承擔損失，光是台北市府廢止後，一年將少掉新台幣49億元，因此今天拜會立法院，希望爭取廢止同時能有法制化的配套措施。

由於親民黨台北市議員林國成也宣布退黨，並加入台灣民眾黨，外界關注親民黨與台北市長柯文哲的關係。不過黃珊珊今天被媒體問及此事時表示，之前都回應過了。

何志偉表示，黃珊珊有表達她是市府的窗口，認為她這次拜訪有點向藍綠遞橄欖枝的味道。（編輯：蘇龍麒）1081018