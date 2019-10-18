美方正式通知 台灣續為美國免簽證計畫成員

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）外交部今天表示，美國在台協會（AIT）已正式通知，美國繼續指定台灣為「免簽證計畫」（Visa Waiver Program, VWP）成員；彰顯台美促進雙方人民交流與強化執法合作的努力成果。

外交部發布新聞稿表示，AIT台北辦事處15日致函台灣美國事務委員會，通知美國繼續指定台灣為「免簽證計畫」成員；外交部對此表達歡迎。

外交部指出，美國對VWP成員定期進行審查，以確保成員持續執行主要的安全及資訊交換規定，共同合作防制潛在的恐怖主義威脅，並加強國際飛航安全。台灣在民國101年11月正式成為美國VWP成員，美國曾在103年派員來台訪察，104年通知台灣續為VWP成員。

外交部表示，為確保台灣民眾繼續享有赴美免簽待遇，持續進行跨部會協調與合作，以確保符合美方審查標準。美國日前已正式通知台灣繼續獲得VWP成員資格，這是台灣政府與全民的共同努力，也彰顯台美促進雙方人民交流與強化執法合作的成果。

外交部也說，未來將持續與各部會協調合作，並盼民眾以免簽方式赴美時，能持續展現國民素養，讓這項便利待遇未來能順利延續。（編輯：林淑媛）1081018