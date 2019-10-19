彭文正倫敦召開記者會 指控蔡總統偽造學歷

（中央社記者戴雅真倫敦18日專電）媒體人彭文正、教授林環牆今天在倫敦召開國際記者會，訴求英國媒體關注總統蔡英文學歷真偽，並要求英國政經學院（LSE）回答有關蔡總統學歷的相關質疑。

彭文正和林環牆在當地時間下午2時（台北時間晚間9時）於倫敦市中心的薩洛伊飯店市中心的薩伏伊飯店（Savoy Hotel）舉辦記者會，事前廣發邀請函，據知英國廣播公司（BBC）等主流媒體均收到邀請。

記者實際走訪，現場大約準備30個座位，據觀察，出席的都是華文媒體，人數不超過5人。現場並由主辦單位提供影像和照片，謝絕拍攝。記者會透過「政經關不了」的YouTube頻道進行直播。

在40分鐘的記者會中，彭文正以投影片表達對蔡總統博士論文和LSE學位的質疑。林環牆則是公布獨立調查報告，表示對調查結果相當有信心，並強調他的調查動機不為選舉，而是為了維護學術尊嚴。

彭文正在記者會中訴求英國媒體一同向LSE施壓，澄清蔡總統當年究竟是否通過口試，誰是她的論文審查員，而所謂論文又為何失蹤，直到今年6月之前都無法被借閱等問題。

蔡總統的學歷爭議延燒數個月，彭文正和林環牆因持續指控蔡總統偽造學歷，和台大法律系名譽教授賀德芬3人都已經遭到控告涉嫌妨害名譽。

總統府上月召開記者會回答所有質疑，同時出示蔡總統求學歷程資料，包括博士論文口試通過證明、1984年應聘政大教職過程、2010年參與新北市長選舉時申請的補發證書，以及駐外代表認證，還有在2015年曾因有心人士攻擊學位真偽，再次申請的證書等。

蔡總統36年前的400多頁論文原稿，完整論文目前也已經授權國家圖書館，開放大眾閱覽。

倫敦政經學院數個月來遭到各方反覆詢問，也於9日在官網正式發布聲明指出，相關紀錄證實蔡總統的博士論文，授予學位的相關圖書館當年就已收到，早在1985年所刊出的索引文件裡都有紀錄。而當時授予蔡總統學位的倫敦大學紀錄也證實，蔡總統確實於1984年獲得法學博士學位。（編輯：徐睿承）1081019