蔡總統：連任成功國會過半 台灣一定脫胎換骨

（中央社記者蔡智明雲林縣19日電）總統蔡英文今天參加立委蘇治芬北港競選總部成立大會時表示，面對中國打壓，一定要保住台灣主權，讓台灣人可以安居樂業，盼大家支持，讓她再當四年總統，台灣一定脫胎換骨。

蔡總統今天下午視察雲林縣虎尾、北港兩地治水工程後，隨後參加民進黨立法委員蘇治芬北港競選總部成立造勢會場，受到民眾熱烈歡迎。

蔡總統上台致詞表示，前瞻計畫通過，讓國會有錢可治水，一旦滯洪池建設好，北港就不會淹水，中央部會將全力配合蘇治芬，讓北港不淹水，若不是因為民進黨在國會有過半數立委，在反對黨強烈反對前瞻計畫的狀況下，很多治水與軌道預算根本無法通過。

蔡總統指出，雲林是台灣農業大縣，農委會打拚3年來，讓台灣芭樂終於可以外銷美國，並阻絕非洲豬瘟入侵，目前亞洲國家除了日本、台灣外，都已成為疫區，且20多年的口蹄疫疫情也已根除，明年台灣豬肉就可以出口。

蔡總統說，「別人做不到的我們來做」，這就是蔡英文政府與別人不一樣的地方。

蔡總統強調，台灣的經濟成長，今年上半年是亞洲四小龍第一名，預估全年也是四小龍第一，經濟有成長，政府就有錢照顧老人、年輕人與小朋友，這個政府是有史以來最會照顧人民的政府。

蔡總統指出，面對中國打壓，一定要保住台灣主權，讓台灣人可以安居樂業，香港近期會面臨這種情形，就是因為他們沒有主權，所以大家要選一個總統，能保住自由民主的生活方式。

蔡總統說，她再當四年，台灣一定脫胎換骨，拜託鄉親除了總統投小英，還有一件事情最重要，就是民進黨在國會一定要過半，蘇治芬要當選。

另外，總統稍早視察雲林虎尾糖廠的行程時，媒體詢問，美國繼續指定台灣為「免簽證計畫」成員，蔡總統表示，「目前確實是這幾十年來最好的情況，將繼續努力維持這樣的好關係，讓台美之間的經濟貿易、人民往來持續互利、互惠、互動。」

有關港女命案凶嫌陳同佳可能來台投案，蔡總統認為，不論是在台灣或香港審理，雙方之間的司法互助很重要，畢竟跨越2個管轄權。她呼籲香港提供司法協助，如果香港政府決定要在當地審判，台灣也會協助，「重點在於案件審理必須有雙方司法互助，才能有完整司法處理。」

除了蔡總統外，今天還有民進黨主席卓榮泰、總統府秘書長陳菊及民進黨副秘書長林飛帆等人前來參加蘇治芬北港競選總部成立大會。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081019