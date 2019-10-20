國防部：美國從未稱台灣後備戰力虛有其表

（中央社記者游凱翔台北20日電）媒體今天報導，美國評估國軍後備戰力，是「虛有其表、無效戰力」。國防部回應，報導內容與事實完全悖離，美方從未發表此評論，且新聞標題汙衊後備軍人，損及國家的形象尊嚴。

聯合新聞網報導，美國持續評估國軍建軍與用兵，美軍評估台灣的後備部隊是「虛有其表」，並批評為「無效戰力」。

國防部晚間回應，台灣後備制度已行之多年，因應敵情威脅及考量國內民生經濟發展不斷修正，目前符合台澎防衛作戰整體防衛構想所需，除了能達到「立即動員，立即作戰」要求，列管的後備軍人每年依時依令報到參加動員召集及訓練，並在漢光演習共同完成多項戰力驗證，為常備部隊最強而有力的後盾。

國防部表示，此報導內容不公，且已嚴重污衊台灣所有後備軍人。

國防部指出，台灣後備軍人約230萬人，列管退伍8年內精壯人力約77萬人，近年轉型為志願役後，召訓人員以役期長、戰技純熟的志願役退伍軍人為主；4個月軍事訓練役男為輔。

國防部說，也依據目前國軍動員部隊員額，按編實、擴編、軍勤隊作戰需求，概約30餘萬人，其餘40萬人則列為戰耗補充梯隊，其編組及訓練每年均依計畫執行，期末均須完成鑑測合格，制度與美國的國民兵制度完全不同。

國防部表示，美國與台灣充分研討及現地參訪後備部隊後，已完全了解台灣後備制度，但從未發表「虛有其表，無效戰力」的評估，對於媒體捕風捉影的錯誤報導內容，國防部至感痛心及遺憾。（編輯：蘇志宗）1081020