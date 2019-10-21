韓國瑜：下鄉行程 以競選總部臉書公布為準

（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天強調自己出來拜訪，只要維持最低限度警力就好。至於網傳多個下鄉行程版本，他說，現在行程有點凌亂，請以競選總部臉書公布行程為準。

有傳言指出嘉義市警察局昨天下令，如果韓國瑜在嘉義行程發生任何閃失，將懲處相關員警，韓國瑜則呼籲，「千萬不要，警察同仁勤務已經很辛苦」。

韓國瑜今天還強調自己出來拜訪，只要維持最低限度警力就好，不要把壓力放在警察同仁身上。「十萬人中有一人丟雞蛋，這種狀態有時防不勝防，要怪罪警察並不公平」，希望警政署，各縣市警察局長，不要這麼嚴苛要求警察同仁。

嘉義市警察局面對中央社記者詢問時則澄清，外界傳言完全是子虛烏有，並非實情。

針對網路上流傳多個下鄉行程版本，韓國瑜指出，現在行程有點凌亂，有的單位也非常熱心發布行程，但跟總部不一致時，請所有好朋友以韓國瑜競選總部臉書公布的行程為準，萬一其他單位發布行程，候選人最後卻沒到，是非常不禮貌。

至於遭台北市長柯文哲批評言多必失，他則說，「柯P市長怎麼對我好像特別酸來酸去？」他強調相信柯文哲的頭腦、智慧與觀察，一定能了解明年總統與立委大選真的攸關中華民國生死存亡，希望柯文哲也發揮智慧，大家一起保護中華民國、照顧台灣人民。

另外，韓國瑜今天繼臉書發文後，再度針對港女命案凶嫌陳同佳案發表看法，他表示，司法管轄權視同中華民國主權的一部分，陸委會不同意陳同佳來台受審，形同自己閹割主權，相信大部分台灣人民對這件事都非常憤慨，希望民進黨政府懸崖勒馬，讓我們的司法權能伸張，主權能得到保護。

韓國瑜今天下午除了到嘉義縣新港鄉奉天宮，也到溪口鄉北極殿參拜，與當地民眾談人口老化議題，隨後至大林鎮億鑫果菜運銷合作社，與鳳梨農、運銷業者，談論鳳梨產銷問題。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081021